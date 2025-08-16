У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»

У Миколаєві продовжується відтік учнів зі шкіл. За попередніми даними, 1 вересня навчальний рік розпочнуть близько 35 тисяч дітей, тоді як на початку повномасштабного вторгнення їх було 46 тисяч.

Про це повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

За її словами, торік 51% учнів обрали очно-змішаний формат, а цього року вже 69%. Дистанційне навчання поки що обрали близько 31%.

Зменшується також кількість перших класів. Якщо у 2021 році в школах міста було 159 перших класів із понад 4,5 тисячі учнів, то цього року планують сформувати лише 96 класів, де навчатимуться 2411 дітей.

Подібна тенденція спостерігається і серед десятикласників: з 74 класів і 2297 учнів на початку війни до прогнозованих 61 класу та 1857 учнів у 2025/2026 навчальному році.

У департаменті освіти зазначають, що причинами скорочення є міграція населення та зниження народжуваності. Це впливає і на мережу ліцеїв, яка нині виявляється завеликою для міста.

— Тобто ця цифра, тенденція говорять про те, що та мережа ліцеїв, яка у нас є, напевно буде ще завеликою для нашого міста. На жаль, це не залежить від керівників закладів освіти, не можна говорити, що хтось там погано працює або занадто добре працює, не від управління освіти, але у нас чітко в законі про освіту прописано вимоги, хто може бути ліцеєм, – розповіла Ганна Личко.

Нагадаємо, що у Первомайській громаді планують ліквідувати Чаусівську гімназію, в якій навчається 33 дитини. Школярів будуть возити в інші навчальні заклади.