У Первомайській громаді збираються закрити школу через малу кількість учнів

Чайсівська гімназія. Фото: Facebook-сторінка гімназіїЧаусівська гімназія. Фото: Facebook-сторінка гімназії

У Первомайській громаді планують ліквідувати Чаусівську гімназію, в якій навчається 33 дитини. Школярів будуть возити в інші навчальні заклади.

Відповідний проєкт рішення мають розглянути на засіданні сесії Первомайської міської ради.

Перед цим у селі провели громадські слухання, де обговорили причини такого рішення. Головна з них — мала кількість учнів. Як повідомляють в Управлінні освіти Первомайської міської ради, станом на 1 вересня 2024 року у Чаусівській гімназії нараховувалось 39 учнів і до першого класу не подали жодної заяви. Через брак дітей в гімназії не набрали 1-й клас і в 2021/2022 навчальному році. У червні 2025 року завершили навчання шестеро 9-класників, таким чином заклад освіти нараховуватиме 33 учні.

Для ліквідацію закладу мають створити відповідну комісію. Також зазначається, що усіх учнів Чаусівської гімназії переведуть до інших шкіл громади. Їм організують підвезення шкільним автобусом.

Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення

Загалом у Первомайській громаді навчається 6 809 школярів, повідомляє «Гард.City». Станом на кінець навчального року 2024/2025 у громаді працює 18 закладів загальної середньої освіти. Половина з них проводять заняття в очному форматі, інші — у змішаному, з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо, що у Миколаївській області, як і ще в дев’яти регіонах України, з 1 вересня 2025 року планують закрити частину шкіл. Йдеться про громади, де через війну або демографічні зміни навчальний процес стане неможливим або неефективним. 

Раніше повідомлялось, у Миколаївській області можуть закрити 59 шкіл через недостатньою кількістю учнів для навчання в очному форматі. Влада області намагається домогтися відстрочки або винятків для прифронтових шкіл.

Apple Pay