  • пʼятниця

    4 липня, 2025

  • 31°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 4 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 31° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кабмін готується до закриття шкіл у десяти областях: під скорочення потрапляє й Миколаївщина

Укриття в одній з миколаївських шкіл. Ілюстративне фото: «МикВісті»Укриття в одній з миколаївських шкіл. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області, як і ще в дев’яти регіонах України, з 1 вересня 2025 року планують закрити частину шкіл. Йдеться про громади, де через війну або демографічні зміни навчальний процес стане неможливим або неефективним. 

Кабінет Міністрів уже затвердив постанову, яка має пом’якшити наслідки для педагогів.

Як повідомили в міністерстві освіти і науки, вчителі зі шкіл, що підлягають закриттю, зможуть подати заяву до Кадрового резерву педагогічних працівників. Після зарахування до цього резерву їм гарантують виплату середньої заробітної плати, але не менше ніж дві третини від окладу на момент оголошення простою.

Виплати почнуться з дати підписання договору та триватимуть до завершення воєнного стану і ще пів року після. Участь у резерві також передбачає проходження навчання за спеціальною програмою, затвердженою МОН.

Після завершення навчання вчителям нададуть можливість працевлаштування в закладах освіти на деокупованих територіях.

«Пройшовши навчання, учителю стануть доступні пропозиції щодо працевлаштування в школі на деокупованій території з умовою відпрацювати там не менше 5 років», роз'яснили у міністерстві. 

У МОН пояснили, що це рішення спрямоване на підтримку педагогів у перехідний період, щоб зберегти фахівців у системі освіти та забезпечити поступове впровадження змін. Поки що перелік шкіл на Миколаївщині, які планують закрити, не оприлюднили.

Раніше повідомлялось, у Миколаївській області можуть закрити 59 шкіл через недостатньою кількістю учнів для навчання в очному форматі. Влада області намагається домогтися відстрочки або винятків для прифронтових шкіл.

Останні новини про: Миколаївщина

Підприємствам Миколаївщини з бюджету відшкодували понад ₴300 млн ПДВ
Реабілітація безкоштовно: де на Миколаївщині можна отримати допомогу для відновлення здоров’я
Платники податків Миколаївщини перерахували до бюджетів майже ₴13 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві шукають донора для будівництва нового дитячого діагностичного центру за ₴789 млн: проєктом зацікавились іспанці

Юлія Бойченко
новини

Водоканал спростовує знайдення трупу у водопроводі Миколаєва: «У нас труби 10 см, не поширюйте фейки»

Марія Хаміцевич
новини

₴4,4 млн на модернізацію: у Первомайську встановили енергоощадне обладнання на двох насосних станціях

Альона Коханчук
новини

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Понад 8 годин у Куцурубі на Миколаївщині намагались загасити масштабну пожежу

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаївщина

Платники податків Миколаївщини перерахували до бюджетів майже ₴13 млрд
Реабілітація безкоштовно: де на Миколаївщині можна отримати допомогу для відновлення здоров’я
Підприємствам Миколаївщини з бюджету відшкодували понад ₴300 млн ПДВ

Миколаївські морпіхи повернулися до України з російського полону

₴4,4 млн на модернізацію: у Первомайську встановили енергоощадне обладнання на двох насосних станціях

2 години тому

Головне сьогодні