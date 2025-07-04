Кабмін готується до закриття шкіл у десяти областях: під скорочення потрапляє й Миколаївщина

Укриття в одній з миколаївських шкіл. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області, як і ще в дев’яти регіонах України, з 1 вересня 2025 року планують закрити частину шкіл. Йдеться про громади, де через війну або демографічні зміни навчальний процес стане неможливим або неефективним.

Кабінет Міністрів уже затвердив постанову, яка має пом’якшити наслідки для педагогів.

Як повідомили в міністерстві освіти і науки, вчителі зі шкіл, що підлягають закриттю, зможуть подати заяву до Кадрового резерву педагогічних працівників. Після зарахування до цього резерву їм гарантують виплату середньої заробітної плати, але не менше ніж дві третини від окладу на момент оголошення простою.

Виплати почнуться з дати підписання договору та триватимуть до завершення воєнного стану і ще пів року після. Участь у резерві також передбачає проходження навчання за спеціальною програмою, затвердженою МОН.

Після завершення навчання вчителям нададуть можливість працевлаштування в закладах освіти на деокупованих територіях.

«Пройшовши навчання, учителю стануть доступні пропозиції щодо працевлаштування в школі на деокупованій території з умовою відпрацювати там не менше 5 років», — роз'яснили у міністерстві.

У МОН пояснили, що це рішення спрямоване на підтримку педагогів у перехідний період, щоб зберегти фахівців у системі освіти та забезпечити поступове впровадження змін. Поки що перелік шкіл на Миколаївщині, які планують закрити, не оприлюднили.

Раніше повідомлялось, у Миколаївській області можуть закрити 59 шкіл через недостатньою кількістю учнів для навчання в очному форматі. Влада області намагається домогтися відстрочки або винятків для прифронтових шкіл.