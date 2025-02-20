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Фейкові повідомлення про замінування: виконком Миколаєва затвердив новий алгоритм дій

Укриття в миколаївському ліцеї №55, фото «НикВести»Укриття в миколаївському ліцеї №55, фото «НикВести»

У Миколаєві розробили алгоритм для керівників комунальних підприємств, шкіл, лікарень та інших установ на випадок повідомлення про замінування.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради на позачерговому засіданні, пишуть «МикВісті».

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков в коментарі «МикВісті» розповів, що алгоритми дій при загрозі замінування були сформульовані ще до повномасштабного вторгнення.

До цього рішення про евакуацію часто ухвалювали самі керівники об’єктів, що могло створювати додаткові ризики. Зокрема, у випадку реальної загрози люди могли випадково опинитися в небезпечній зоні, а якщо повідомлення виявлялося хибним, хаотична евакуація лише спричиняла паніку та плутанину.

— Усі ці процедури діяли і раніше, але вони були сформульовані ще до повномасштабного вторгнення. В умовах війни замінування стали інструментом терору, а керівники установ опинилися перед складним вибором: евакуювати людей і наражати їх на можливу небезпеку чи залишати всередині без гарантій безпеки, – сказав Віталій Луков.

Згідно з новими правилами, керівник закладу повинен:

• одразу повідомити поліцію та своє керівництво.

• організувати перевірку приміщення та території спеціальною групою.

• якщо підозрілих предметів немає — чекати прибуття поліції.

• якщо є потенційна загроза — евакуювати людей у безпечне місце.

Віталій Луков наголосив, що впровадження офіційного алгоритму не лише підвищить рівень безпеки, а й позбавить керівників страху ухвалювати відповідальні рішення.

— Це не просто формальність. Це спосіб убезпечити людей та зменшити ризики. Також це убезпечує і самих керівників, які раніше боялися приймати рішення, адже у разі помилки їх могли звинувачувати у бездіяльності або неправомірних діях. Тепер є документ, який дає чіткі орієнтири. Рішення ухвалене з однією метою — збереження життя та здоров’я містян, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві через щоденні повідомлення про замінування шкіл і дитсадків влада розглядає можливість переходу навчальних закладів на дистанційну форму навчання. 

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