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«Як не потрапити в пастку фейків»: у Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів

У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу

У п'ятницю, 18 квітня, в Миколаєві пройшов практичний воркшоп для журналістів та студентів-медійників «Факт vs Фейк: медіа-освіта для журналістів». 

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Воркшоп складався з двох частин: перша була присвячена темі розпізнавання фейків — учасники дізналися, як не стати частиною інформаційної війни, навчились визначати маніпуляції та приховану дезінформацію в текстах і візуальних матеріалах. Друга частина була сфокусована на фактчекінгу: обговорили інструменти перевірки інформації, зображень і відео, а також розглянули алгоритм дій у випадку поширення недостовірної інформації.

У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу

– У час повномасштабної війни журналісти працюють під шаленим тиском — як інформаційним, так і емоційним. Тому дуже важливо мати інструменти, які допомагають розрізняти правду і фейк, не потрапляти в пастки дезінформації та залишатися професіоналом. Ми проводимо цей воркшоп, щоб підтримати наших колег і нагадати: якісна журналістика починається з перевіреної інформації, — зазначила Анна Гакман, організаторка проєкту.

Спікерками заходу стали Аліса Мелік-Адамян — випускова редакторка та репортерка видання «МикВісті», яка спеціалізується на висвітленні судових процесів щодо воєнних злочинів, та Аліна Квітко — репортерка «МикВісті», яка пише на теми політики, реформ, а також створює фоторепортажі та інтерв'ю.

Фоторепортаж 

У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу
У Миколаєві пройшов воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів, фото надали організатори заходу

Захід відбувся за підтримки Європейського Союзу в межах програми House of Europe, у партнерстві з журналістським хабом Інституту масової інформації (ІМІ) Медіабаза Миколаїв та Українсько-данським молодіжним домом у Миколаєві. 

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