У Миколаєві закладам освіти і культури бракує понад ₴50 млн на зарплати до кінця року

Начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров, архівне фото: МикВісті

У Миколаєві закладам освіти і культури бракує понад 50 мільйонів гривень на зарплати до кінця року. Бюджет галузі у 2026 році майже на третину менший, ніж торік.

Про це повідомив начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

За його словами, ситуацію ускладнили підвищення мінімальної заробітної плати та зростання вартості комунальних послуг.

— Бюджет цього, 2026 року, майже на третину менший, ніж бюджет галузі культури у 2025 році. В умовах недостатнього фінансування, коли Миколаїв загалом має менший бюджет, ніж у попередні роки, галузь культури також отримала менше коштів, ніж торік. Крім того, цього року зросла мінімальна заробітна плата та суттєво підвищилася вартість комунальних послуг, що також створює додаткове навантаження на бюджет, — сказав Юрій Любаров.

Крім того, за його словами, під час формування бюджетного запиту наприкінці 2025 року не було враховано рішення Кабінету Міністрів щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам на 40%.

— Це музичні керівники, педагоги наших мистецьких шкіл, усі педагоги мистецьких і загальноосвітніх шкіл їм було підвищено оклади на 40% наприкінці грудня. І це також не було враховано в тому бюджеті, який ми формували ще в листопаді 2025 року. Потреба в додаткових коштах унаслідок цього підвищення вже склала майже 15 мільйонів гривень на заробітну плату з нарахуваннями, — пояснив Юрій Любаров.

Він зазначив, що наразі загальний дефіцит коштів на зарплати до кінця року перевищує 50 мільйонів гривень. Із них близько 26 мільйонів гривень бракує освітнім закладам, ще 20 мільйонів гривень закладам культури.

— Що відбувається в таких випадках? Установи галузі вимушені вживати кардинальних заходів у зв’язку з обмеженим фінансуванням. Це і вимушене тимчасове скорочення штату працівників, і скорочення навантаження педагогічних працівників. Іноді навіть відправлення людей у відпустки за власний рахунок і тимчасове закриття, наприклад, бібліотечних філій. Хочу зазначити, що, незважаючи на таке обмежене фінансування, і управління, і кожна установа культури роблять усе можливе, зменшуючи всі менш необхідні витрати. Відбувається максимальна економія на комунальних послугах, електроенергії, воді тощо — резюмував Юрій Любаров.

У бюджеті Миколаєва не вистачає грошей. Що відомо?

Миколаївська міська рада звернулася до уряду та парламенту з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік складають — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що бюджет на 2026 рік фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади. Зокрема у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плати вчителям, яке ініціювала держава.

Депутати також звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. У документі йдеться про критично низький рівень оплати праці у сфері культури.

Натомість уряд підвищив базовий посадовий оклад працівникам культури до 3470 гривень. Влада Миколаєва сказала, що шукатиме в бюджеті гроші на виплату надбавок.

Окрім виплати заробітної плати в бюджеті міста також немає коштів на поточний та капітальний ремонт доріг, про що сказав мер Олександр Сєнкевич. Наприклад, комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» недоотримало з бюджету близько 80 мільйонів гривень.

Водночас під час апаратної наради 2 березня директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук повідомив, що наразі немає фінансування ремонту приймального відділення міської лікарні №3.

«Зараз фінансування по приймальному відділенню лікарні №3 не передбачено», — зазначив він.

А директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов під час апаратної наради 2 березня повідомив, що підприємству потрібні додаткові кошти на роботи з асфальтування доріг після усунення розриттів.

«У нас більше 560 ордерів — під асфальтування, які тягнуться з 2023 року. Я хотів окремо з Вами проговорити можливість додаткового фінансування для того, щоб закрити ці «хвости», — сказав Геннадій Ізюмов.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що Міністерство фінансів буде до 4 місяців вивчати стан міського бюджету, щоб аргументувати потребу у дофінансуванні з держбюджету. Мер зазначив, що міська влада передала Мінфіну оновлені розрахунки щодо доходів і видатків. За його словами, надходження до бюджету дещо зросли, зокрема завдяки сплаті податків містянами та залученню позабюджетних коштів. Втім, цього недостатньо для покриття зростаючих витрат.

Виконання бюджету 2025 по підрозділах міськради Миколаєва

Виконавчий комітет: касові видатки — 1,2 мільярда гривень, що складає 87,9% від плану на рік;

Управління освіти: касові видатки — 2,3 мільярда гривень, що складає 95,6% від плану на рік;

Управління охорони здоров’я: касові видатки — 253 мільйони гривень, що складає 98,8%;

Департамент праці та соцзахисту населення: касові видатки — 350,5 мільйона гривень, що складає 98,8%;

Управління культури та охорони культурної спадщини: касові видатки — 221 мільйон гривень, що складає 98,6%;

Управління спорту: касові видатки 195,8 мільйона гривень, що складає 99,4% від плану на рік;

Департамент житлово-комунального господарства: витратили 1,4 мільярда гривень, що складає 86,1% від річного плану;

Департамент енергетики та енергозбереження: витратили 57,5 мільйона гривень, що склало 92,8% від плану;

Управління капітального будівництва: касові видатки — 142,7 мільйона гривень, що склало 60,7% від плану на рік;

Управління державного архітектурно-будівельного контролю: витратили 10,4 мільйона гривень, що склало 96% від річного плану;

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення: витратили 96,4 мільйона гривень, що склало 88% від річного плану;

Управління комунального майна: витратили 9,2 мільйона гривень, що складає 99,6% від загального бюджету підрозділу;

Департамент з надання адміністративних послуг: витратили 40,8 мільйона гривень, що складає 99,8% бюджету підрозділу;

Департамент фінансів: витратили 22,6 мільйона гривень, що складає 56,6% від річного плану;

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції: витратили 12 мільйонів гривень, що склало 88,8% відсотків від річного плану;

Адміністрація Заводського району: витратили 87,8 мільйона гривень, що склало 99,7% їхнього річного бюджету;

Адміністрація Корабельного району: витратили 88,3 мільйона гривень, що склало 99,7% річного бюджету:

Адміністрація Інгульського району: витратили 94 мільйони гривень, що склало 97,9% річного бюджету;

Адміністрація Центрального району: витратили 93,4 мільйона гривень, що склало 99,6% річного бюджету.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв про те, що залишки коштів бюджету Миколаєва на кінець 2025 року становили близько 300 мільйонів гривень, що є «найнижчим показником за останні роки».

Читайте статтю «МикВісті»: «Освітні втрати у школах Миколаєва: як війна, тривоги та дистанційка вплинули на навчання дітей».