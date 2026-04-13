У Чорнобильській зоні пʼять років вирощували пшеницю та кукурудзу: прокуратура вимагає повернути 190 гектарів

У зоні відчуження незаконно засівали поля: ОГП судиться за повернення 190 гектарів.

У Чорнобильській зоні понад 5 років незаконно вирощують сільськогосподарські культури, що може становити загрозу для здоров’я людей. Спеціалізована екологічна прокуратура через суд вимагає повернути державі ці землі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Йдеться про три земельні ділянки у Вишгородському районі Київської області загальною площею понад 190 гектарів. За даними слідства, раніше вони перебували у користуванні державного органу, який управляє територіями зони відчуження. Однак, як стверджує прокуратура, державні реєстратори незаконно змінили їхній статус і перевели землі у комунальну власність.

Після цього право користування ділянками оформили на приватну компанію. З 2020 року на цих територіях, за інформацією прокуратури, вирощують пшеницю та кукурудзу. У відомстві наголошують, що таке використання землі може нести ризики для життя і здоров’я людей.

Слідчі встановили, що підставою для зміни реєстрації нібито стало рішення Поліської районної ради, якого насправді не існує. Також були використані державні акти на землю, видані колишньому колективному підприємству «Світанок», яке перебуває у процесі припинення та не має правонаступників.

Прокуратура подала позов до господарського суду Київської області щодо повернення 3 земельних ділянок у державну власність. Суд відкрив провадження та призначив підготовче засідання.

