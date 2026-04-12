Замість пшениці — технічні культури: на Херсонщині змінюють структуру посівів через обстріли

На Херсонщині соняшник та ріпак замінюють пшеницю через загрозу обстрілів. Ілюстративне фото: МикВісті

Аграрії Херсонщини через загрозу пожеж від обстрілів дедалі частіше надають перевагу ріпаку та соняшнику замість пшениці.

Про це в ефірі «Вгору» повідомив голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області Віктор Гордієнко.

За словами посадовця, досвід минулого року засвідчив значні втрати врожаю зернових через атаки дронів, які провокують миттєві пожежі на полях.

— Ближче до лінії фронту ми сіємо або ріпак, або соняшник. Адже він не так горить, як пшениця. У нас із батьком торік згоріло 400 га пшениці буквально за 15 хвилин. Прилетів дрон і просто нам поля спалив, — розповів Віктор Гордієнко.

За його словами, попри те, що основними культурами в області залишаються пшениця, ріпак, соняшник, горох та ячмінь, кількість господарств, які сіють овочі, зростає щороку. Водночас обсяги виробництва поки не досягли довоєнного рівня через наслідки підриву Каховської ГЕС.

Нині основним джерелом води для зрошення залишається Інгулець. Фермери встановлюють помпові станції та збільшують площі під баштанні культури. Цього року планують засіяти 2 тисячі гектарів, з яких 1,5 тисячі гектарів відведуть під кавуни.

Також у регіоні фіксують зростання кількості господарств, які переходять на вирощування овочів. Розвиток цього напрямку стимулює державна підтримка — аграрії можуть отримати компенсацію до 80% витрат на зрошення.