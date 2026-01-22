 Аграрії прифронтових регіонів отримають компенсації за збитки через негоду та обстріли

Клуб

У 2025 році аграрії Херсонщини зазнали ₴2 млрд збитків: Уряд виплатить компенсації

Аграрії прифронтових регіонів отримають компенсації за збитки через негоду та обстріли. Ілюстративне фото: МикВістіАграрії прифронтових регіонів отримають компенсації за збитки через негоду та обстріли. Ілюстративне фото: МикВісті

У 2025 році аграрії Херсонської області зазнали збитків майже на 2,3 мільярда гривень через несприятливі погодні умови. Понад 250 сільськогосподарських виробників втратили близько 60 тисяч гектарів посівів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що уряд ухвалив важливі рішення для підтримки аграріїв з прифронтових регіонів, ініційовані командою обласної адміністрації.

— Ми системно працювали з Урядом, громадами та аграріями, аби постраждалі господарства отримали компенсації. Адже без державної підтримки частина з них могла зупинити роботу й не мати можливості підготуватися до посівної кампанії. Це напряму впливало б на продовольчу безпеку регіону й країни, — зазначив керівник області.

Перше рішення стосується компенсацій для аграріїв із прифронтових громад, які постраждали через погодні катаклізми. Аграрії зможуть отримати до 4700 гривень за гектар загиблих посівів. Подати заявки можна буде з 10 по 28 лютого через Державний аграрний реєстр.

За словами Прокудіна, друге рішення спрямоване на відновлення овочевої та фруктової інфраструктури. Через російські обстріли та окупацію область втратила всі сховища для зберігання продукції. Тепер держава компенсуватиме 50% вартості будівництва нових сховищ для підприємств у зоні бойових дій та 30% — для решти.

Він переконаний, що це дозволить херсонським аграріям зберегти роботу на землі та відновити критично важливу інфраструктуру.

Раніше повідомлялось, що у деокупованих районах Херсонщини понад 55 тисяч гектарів посіви врожаю знищені або серйозно пошкоджені. Загальна сума збитків перевищує один мільярд гривень. Причини — затяжна посуха, весняні морози, дефіцит вологи та відсутність зрошення після підриву Каховської ГЕС.

На Херсонщині інженера підозрюють у розкраданні майже ₴2 млн під час ремонту доріг
На Херсонщині почали вирощувати оливки
На Херсонщині судитимуть посадовицю та підприємицю за привласнення понад ₴3 млн на спецодязі
новини
Відновлення будинків залишиться головним пріоритетом на 2026 рік для Департаменту ЖКГ, — Бездольний

Ірина Олехнович
новини
УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

Юлія Бойченко
новини
«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв досі чекає рішення Антимонопольного комітету щодо конкурсу на сортування сміття

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві тролейбуси заряджатимуть від генераторів у разі тривалого відключення світла

Анна Гакман
На Херсонщині судитимуть посадовицю та підприємицю за привласнення понад ₴3 млн на спецодязі
На Херсонщині почали вирощувати оливки
На Херсонщині інженера підозрюють у розкраданні майже ₴2 млн під час ремонту доріг

