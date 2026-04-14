Свириденко відзвітувала, що Україна відкрила перший агрохаб в Африці

Україна відкрила перший агрохаб у Африці. Фото: Кабмін

Україна відкрила свій перший агрохаб на африканському континенті — у Республіка Гана. Він працюватиме у форматі центру з переробки та розподілу продовольства.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Агрохаб створили українські аграрні компанії у співпраці з урядом Гани. Проєкт став результатом домовленостей, досягнутих під час міжнародної конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

«Українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл. Наступний етап — розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані», — йдеться у повідомленні.

До перших продовольчих наборів уже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна.

За інформацією Forbes Ukraine, агрохаб відкрив консорціум малих і середніх аграріїв «Рідне», до складу якого входять 11 продовольчих підприємств і близько 80 фермерських господарств. Зазначається, що новий центр має стати платформою для переробки та розподілу продовольства в регіоні.

«Новий центр у Гані об'єднує складські, адміністративні та виробничі приміщення, а також стане майданчиком для переробки та розподілу продовольства», — говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України. Натомість Єгипет хоче збільшити імпорт з України.