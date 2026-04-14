 Україна відкрила перший агрохаб в Африці

Свириденко відзвітувала, що Україна відкрила перший агрохаб в Африці

Україна відкрила свій перший агрохаб на африканському континенті — у Республіка Гана. Він працюватиме у форматі центру з переробки та розподілу продовольства.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Агрохаб створили українські аграрні компанії у співпраці з урядом Гани. Проєкт став результатом домовленостей, досягнутих під час міжнародної конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

Як зазначається, українську продукцію поєднуватимуть із місцевою сировиною, формуватимуть продовольчі набори та організовуватимуть їх подальший розподіл.

«Українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл. Наступний етап — розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані», — йдеться у повідомленні.

До перших продовольчих наборів уже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна.

За інформацією Forbes Ukraine, агрохаб відкрив консорціум малих і середніх аграріїв «Рідне», до складу якого входять 11 продовольчих підприємств і близько 80 фермерських господарств. Зазначається, що новий центр має стати платформою для переробки та розподілу продовольства в регіоні.

«Новий центр у Гані об'єднує складські, адміністративні та виробничі приміщення, а також стане майданчиком для переробки та розподілу продовольства», — говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України. Натомість Єгипет хоче збільшити імпорт з України.

