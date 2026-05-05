 Через квітневі заморозки Україна втратить врожай спаржі

Україна втратить до третини врожаю спаржі через квітневі заморозки

Україна втратить до третини врожаю спаржі через заморозки. Ілюстративне фото: Freshmart

В Україні у сезоні 2026 року прогнозують суттєве скорочення врожаю спаржі — щонайменше на третину. Причина — аномально холодний квітень із тривалими заморозками та сильними вітрами.

Про це повідомила Тетяна Івченко з Інституту овочівництва і баштанництва НААН.

— Чесно — за понад 10 років роботи зі спаржею в Інституті овочівництва і баштанництва ми такого квітня ще не бачили. Це не просто приморозки. Це — холод, що тримався тижнями, — зазначила вона.

За її словами, у період активного росту рослин температура опускалася до -5…-7 градусів, що суттєво вплинуло на розвиток культури. Найбільше постраждали ранні сорти спаржі — їх не вдалося повністю захистити навіть укриттями. Натомість пізні гібриди витримали краще, оскільки ще не перейшли у фазу активного росту. Через це сезон збору врожаю у багатьох регіонах змістився з квітня на початок травня.

Окрім погодних умов, ситуацію ускладнюють і економічні фактори. Через війну та зниження купівельної спроможності попит на спаржу залишається обмеженим, а ціни не завжди покривають витрати виробників.

Галузь також зазнала втрат через бойові дії та окупацію частини територій. Зокрема, в Херсонській області площі під спаржею скоротилися на 25–30%, а частина фермерів була змушена перенести виробництво в центральні та західні регіони.

Промислове вирощування спаржі в Україні активно розвивається близько 12 років. Станом на 2026 рік площі під цією культурою становлять приблизно 1100 гектарів. У Державному реєстрі налічується 24 сорти спаржі, переважно гібриди нідерландської селекції.

Нагадаємо, що на Миколаївщині наразі засіяли на 7% більше площ, ніж у 2025-му. В області розраховують на стабільний врожай попри окремі втрати через погодні умови.

