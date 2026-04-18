 На Херсонщині реалізують 24 проєкти: що і де будують

На Херсонщині реалізують 24 будівельні проєкти: Прокудін закликав підрядників пришвидшитися

Ремонтні роботи. Ілюстративне фото: Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

У Херсонській області триває реалізація 24 будівельних проєктів, що передбачають як капітальний ремонт, так і зведення нових захисних споруд.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під час наради з керівниками місцевих військових адміністрацій та представниками підрядних організацій обговорили темпи виконання робіт і поточний стан будівництва в регіоні.

Наразі проєкти реалізують у Високопільській, Великоолександрівській, Калинівській, Борозенській та Кочубеївській громадах. Йдеться насамперед про облаштування захисних споруд в освітніх, медичних та адміністративних закладах. Більшість об’єктів перебувають на стадії коригування, а рівень їх готовності становить від 60% до 95%.

— Для нас особливо важливо, що є практична взаємодія з усіма учасниками, залученими до процесу будівництва, — зазначив Олександр Прокудін.

Водночас він наголосив, що частині підрядників необхідно пришвидшити темпи виконання робіт, і нагадав про персональну відповідальність кожного виконавця. За словами очільника ОВА, реалізацію кожного об’єкта він тримає на постійному контролі.

Раніше повідомлялось, що міністерстві розвитку громад та територій України пояснили, що закупівлі з пошуку підрядників для розробки проєктів відбудови зруйнованих житлових будинків у Миколаєві вирішили перезапустити через вимоги до учасників тендерів. Наразі розглядають можливість зменшити умови участі у закупівлях.

