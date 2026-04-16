 Зеленський доручив активізувати роботу з партнерами щодо ракет для ППО

Зеленський закликав партнерів пришвидшити виконання обіцянок щодо ракет для ППО

Зеленський заявив про дефіцит ракет для Patriot. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил Збройних сил України зв’язатися з партнерами, які раніше обіцяли надати ракети для систем Patriot та інше озброєння.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення тиску на Росію та важливості своєчасного виконання всіх домовленостей про допомогу Україні. Він зазначив, що низка політичних зобов’язань партнерів, зокрема у межах формату «Рамштайн» та двосторонніх домовленостей, досі не реалізована, попри попередні заяви.

«Тиск на Росію повинен працювати. І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України. Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані. Зокрема, у форматі «Рамштайну» та на двосторонній основі», — зазначив президент.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході може призвести до зменшення постачання озброєння для України. Він наголосив, що ситуація з ракетами для Patriot залишається складною, «гірше вже не може бути».

