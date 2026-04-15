«Гірше вже не може бути», — Зеленський про дефіцит ракет для ППО

Зеленський заявив про дефіцит ракет для Patriot. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході може призвести до зменшення постачання озброєння для України.

Про це він сказав в інтерв’ю ZDF.

За словами президента, міжнародна увага та ресурси можуть зміщуватися, що вже впливає на рівень підтримки України. Зокрема, він звернув увагу на роботу американських переговірників.

«Вони постійно перебувають у контакті з Іраном і не мають часу на Україну», — зазначив Володимир Зеленський, маючи на увазі Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Глава держави також наголосив на проблемах із забезпеченням систем протиповітряної оборони, зокрема ракетами для ЗРК Patriot.

«Якщо війна триватиме довше, зброї для України стане менше», — підкреслив він.

Президент додав, що ситуація з ракетами для Patriot залишається складною.

«Зараз у нас саме такий дефіцит, гірше вже не може бути», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони України. Однак у січні цього року держава отримала деяку кількість необхідних боєприпасів. Тоді президент наголосив, що кожен пакет ракет для української ППО потребує складних і тривалих переговорів із партнерами, зокрема з країнами Європи та Сполученими Штатами Америки.

Крім того, у Повітряних силах заявили, що в Україні бракує ракет для зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони, через що інколи вони опиняються повністю без боєкомплекту напередодні чергових масованих атак Росії.

Також верховна представниця ЄС Кая Каллас наголошувала, що іранський конфлікт безпосередньо впливає на ситуацію в Україні, оскільки дефіцитні оборонні ресурси, зокрема безпілотники-перехоплювачі, тепер розподіляються між кількома регіонами.