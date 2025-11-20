Миколаївщина зібрала найнижчий урожай соняшника серед областей в Україні у 2025 році: ціни на олію зростають

Миколаївщина зібрала найнижчий урожай соняшника серед областей в Україні у 2025 році. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївська область у 2025 році показала найнижчий результат за врожайністю соняшника серед усіх регіонів України. За рік аграрії зібрали близько 340 тисяч тонн, а середня врожайність становила лише 8,8 центнера з гектара. На тлі неврожайності ціни на соняшникову олію в області за дев’ять місяців зросли вже на 14 відсотків.

Про це повідомила начальниця відділу координації статистичної діяльності Головного управління статистики в області Тетяна Шушара у коментарі для «Суспільного».

За її словами, сьогоднішня ситуація різко контрастує з 2023 роком, коли врожайність у регіоні становила 21 центнер з гектара, а ціни на олію тоді, навпаки, знижувалися через надлишок продукту.

— У 2024 році, на фоні зменшення виробництва насіння соняшника, ціни на олію вже зросли на 19 відсотків, — зазначає вона.

У 2025-му ж зібрали майже 340 тисяч тонн соняшника. Це дуже незначний обсяг, через що за дев’ять місяців ціни на олію зросли до майже 83 гривень за літр.

— Слід додати, що у вересні 2025 року, порівняно з 2021 роком, споживчі ціни на соняшникову олію підвищились на 34 відсотки. В цілому, по країні ситуація аналогічна — зростання становило 32 відсотки, — каже представниця статистичного управління.

Фахівці пояснюють, що неврожай неминуче вплинув і буде надалі впливати на вартість продукції. Водночас навіть збільшення збору не гарантує тепер здешевлення, каже кандидат економічних наук Олексій Мірошниченко. За його словами, значна частина врожаю йде на експорт, що приносить стабільний прибуток і фактично обмежує вплив держави на ціноутворення.

— Державна регуляторна політика здійснюється в першу чергу коштом регулювання квот на експорт. Держава може при меншому врожаї… зменшити квоти експортні, і тоді ця продукція залишиться всередині країни, — пояснює економіст.

Таким чином можна було б стримати зростання цін, вважає він, проте експерт сумнівається, що така політика буде впроваджуватися.

Нагадаємо, наразі «Нібулон» відмовився вирощувати соняшник через збитки.