«Нібулон» відмовиться від вирощування соняшнику через збитки

«Нібулон» відмовляється від вирощування соняшнику через посуху та збитки. Ілюстраційне фото: Pinterest

Цьогоріч у миколаївській компанії «Нібулон» востаннє зібрали врожай соняшнику.

Про це повідомляє онлайн-асистент фермера «Kurkul».

Наступного року підприємство планує повністю відмовитися від ярих культур. Основну увагу зосередять на вирощуванні озимої пшениці та ріпаку, які чергують для збереження родючості ґрунтів.

«Отримали від 0,2 до 1,2 т/га при точці окупності 1,4 т/га — фактично спрацювали в мінус. Частину площ довелося збирати зерновими жатками», — повідомив керівник кластера компанії Олег Веселов.

За його словами, саме тривала посуха стала головною причиною збитковості вирощування соняшнику, тому компанія зосередиться на більш стійких до посушливих умов культурах — озимій пшениці та ріпаку.

«Два останні роки для Миколаївського регіону були складними через нестачу опадів. Ми вважали, що 2024 рік був посушливим, але 2025 виявився ще складнішим. З початку року і до збирання культур у більшості локацій випало лише 120–140 мм опадів. Попри це, ми отримали прибуток від пшениці та ріпаку. Урожайність пшениці склала 3,5 т/га, що дало близько 150 доларів прибутку з гектара. Головне зараз — отримати сходи та хоч трохи вологи. Із шкідниками вже навчилися боротися», — зазначив Олег Веселов.

Нагадаємо, цього року в Україні очікують урожай соняшнику на рівні 11,4 мільйона тонн, що менше, ніж попередній прогноз у 12 мільйонів тонн. Оцінку знизили через меншу врожайність у основних регіонах-виробниках та затримку зі збиранням через погану погоду. У результаті врожай 2025 року може стати найнижчим за останні десять років.