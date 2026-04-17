Сєнкевич: Міськрада «найближчим часом» звернеться до Світового банку, щоб перезапустити закупівлі з відновлення будинків у Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що міська рада планує найближчим часом звернутись до Світового банку, щоб перезапустити закупівлі з пошуку підрядників для розробки проєктів відбудови зруйнованих житлових будинків у Миколаєві. Місто має звернутися з пропозицією зменшити умови участі у закупівлях.

Про це міський голова розповів у коментарі кореспондентці «МикВісті».

— Ми звернемося, нам ніщо не заважає. Нам же важливо зробити цей проєкт, а не просто оголосити, що ми в нього включились. Я думаю, що ми найближчим часом звернемось до Світового банку й всі необхідні зміни подамо і приймемо на сесії. Все, що буде залежати від нас — ми зробимо найближчим часом, — сказав Олександр Сєнкевич.

Для перезапуску треба перезатвердити план із закупівель — наразі місцева влада опрацьовує його з представниками Центральної групи управління проєктом при Міністерстві розвитку громад та територій, повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства.

— Одночасно вже погоджено оновлену редакцію Запитів на вираження зацікавленості — це по суті оголошення закупівель. Таким чином як тільки нам погодять оновлений річний план, ми перезапускаємося. Для цього вже все готове, — пояснили там.

Раніше у Міністерстві розвитку громад та територій України «МикВісті» пояснили, що закупівлі з пошуку підрядників для розробки проєктів відбудови зруйнованих житлових будинків у Миколаєві вирішили перезапустити через вимоги до учасників тендерів. Наразі розглядають можливість зменшити умови участі у закупівлях, але для цього з відповідною пропозицією до Світового банку має звернутися міська рада.

HOPE: Відбудова житла у Миколаєві

У 2025 році стало відомо, що Миколаїв отримає 150 мільйонів гривень від Світового банку на розробку проєктно-кошторисної документації з відновлення багатоквартирних будинків у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE». Проєктування відбуватиметься не побудинково, а кластерами. До кожного з 21 кластеру увійшло від 2 до 5 багатоповерхових будинків, які зазнали руйнації.

Спочатку йшлося про розробку проєктів відбудови 54 будинків, але наразі їх кількість збільшують до 69.

«МикВісті» поцікавились у міської влади, чи встигнуть відбудувати житлові будинки за розробленими проєктами до того, як закінчиться термін їх дії. Там відповіли, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі будинки до 2027 року. Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що після розробки проєктної документації на відновлення багатоповерхівок Світовий банк профінансує також їх відбудову.

В Департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що вже розроблені містом проєкти включають стабілізаційні заходи, а за проєктом «HOPE» — енергозбереження та благоустрій. «В будь-якому разі наші проєкти вони більш вузькі, ніж ті, які будуть розроблятися в рамках «HOPE», додали там.

Станом на листопад 2027 року тривали тендери на пошук проєктантів капітального ремонту багатоквартирних будинків, що увійшли до «HOPE». А розпочати відновлення 54 багатоповерхівок у межах проєкту «HOPE» планують до листопада 2027 року.