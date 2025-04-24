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Штат мерії Миколаєва збільшують на 15 посадовців — це потрібно для нового ЦНАПу

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністраціїНовий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністрації

Штат апарату Миколаївської міської ради та її виконавчих органів може зрости до 1115 осіб.

Відповідну пропозицію містить проєкт рішення міськради, який передбачає внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік, пишуть «МикВісті».

У попередній редакції документа загальна чисельність працівників становила 1100. Тобто, у разі затвердження нової редакції, штат збільшиться на 15 одиниць.

Як повідомив у коментарі «МикВісті» секретар міськради Дмитро Фалько, це рішення пов’язане з відкриттям нового Центру надання адміністративних послуг у Заводському районі. Саме для цього й потрібні нові працівники.

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Перший заступник міського голови Віталій Луков уточнив в коментарі «МикВісті», що ЦНАП планують відкрити вже в травні.

— Якщо все буде нормально, то плануємо відкриття на кінець травня. У приміщенні вже завершено ремонт, залишилися технічні моменти — запуск електронної черги, укомплектування персоналу, — зазначив Віталій Луков.

Нагадаємо, під новий ЦНАП у Заводському районі проводять капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою проспект Центральний, 11/5. Загальна вартість робіт становить 9 345 000 грн. З них 8 175 000 грн надає міжнародна організація DRC, ще 1 170 000 грн — з бюджету Миколаєва.

 

Підрядником стала компанія «ІТЦ «МИКОЛАЇВБУД». Спочатку завершення ремонту планували на 10 грудня 2024 року, але згодом термін продовжили до 31 грудня 2025 року.

За даними системи DREAM, проєкт передбачає не лише ремонт, а й технічну модернізацію: встановлення електронної черги, запуск онлайн-платформи для запису на прийом, інтеграцію цифрових сервісів для подачі документів і впровадження електронного документообігу. Усе це має зробити обслуговування громадян зручнішим та ефективнішим.

Як відомо, з 4 квітня у Корабельному районі Миколаєва почав працювати новий територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг.

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