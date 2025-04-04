У Корабельному районі Миколаєва відкрили новий ЦНАП

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністрації

З 4 квітня у Корабельному районі Миколаєва почав працювати новий територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що центр працює у форматі вільного простору та відповідає єдиним стандартам надання адміністративних Він надаватиме понад 90 державних послуг для більш ніж 80 тисяч жителів району. Серед найзатребуваніших — послуги для ветеранів, оформлення паспортів, реєстрація бізнесу, майнових прав і місця проживання.

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністрації

Приміщення обладнане 14 робочими місцями адміністраторів, електронною чергою, системою попереднього запису та функціонує без обідньої перерви.

Також у центрі є сучасна комп’ютерна техніка, системами відеоспостереження та цифрові сервіси, що дозволять громадянам з різним рівнем цифрової грамотності легко отримувати послуги.

У повідомленні додали, що будівля відповідає стандартам інклюзивності та забезпечує безбар’єрний доступ для маломобільних груп населення. У центрі також можна підключитися до інтернету чи зарядити гаджети — навіть якщо людина не звертається за адміністративними послугами, зазначили у повідомленні.

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністрації

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністрації

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністрації

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністрації

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністрації

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністрації

Нагадаємо, у Баштанській територіальній громаді відкрили новий модульний Центр надання адміністративних послуг. Відтепер місцеві жителі зможуть отримувати майже 320 адміністративних послуг.