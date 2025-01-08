Будівництво центру адмінпослуг у Миколаєві затягується через нові роботи на об’єкті

В Заводському районі Миколаєва облаштовують сучасний ЦНАП. Фото: Dream

У Миколаєві підрядник не встиг в термін облаштувати новий Центр з надання адміністративних послуг у Заводському районі. Через необхідність додаткових робіт термін дії договору продовжили.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Нагадаємо, що під розміщення ЦНАПу роблять капітальний ремонт в нежитловому приміщенні за адресою проспект Центральний, 11/5. Вартість робіт складе 9 мільйонів 345 тисяч гривень. З них 8 мільйонів 175 тисяч надасть DRC, а бюджет Миколаєва профінансує 1 мільйон 170 тисяч гривень. Підрядником стала компанія «ІТЦ «МИКОЛАЇВБУД».

Тристоронню угоду між виконавцем робіт, Управлінням капітального будівництва міськради та Представництвом Датської ради у справах біженців уклали 31 липня минулого року. Роботи підрядник мав завершити 10 грудня 2024 року, проте термін продовжили до 31 грудня 2025 року.

Додаткова угода. Скриншот з ProZorro. Додаткова угода. Скриншот з ProZorro.

У коментарі «МикВісті» перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заначив, що будівля не нова, тому під час ремонту виникла необхідність додаткових робіт. Також він зазначив, що в пріоритеті якість, а не швидкість, тому роботи мають бути виконані фахово.

«Під час робіт виникли певні додаткові роботи. Вони були узгоджені з нашими партнерами і погоджено продовження. Той перелік робіт, який ми завершимо — це той перелік робіт, який робиться за рахунок партнерів. Ми зараз більше йдемо на якість, а не на термін. Це спільний проєкт там і бюджетні кошти і кошти донорів, воно має виглядати достойно. А це будівля досить старої забудови і там періодично виникають приховані певні проблеми», — розповів Віталій Луков.

Не зважаючи на продовження терміну, сума угоди залишається незмінною. Віталій Луков додав, що роботи мають завершити у квітні-травні цього року.

«Я думаю, що десь на кінець другого кварталу чи на середину другого кварталу. Тому що перший квартал ідуть узгодження, ми не можемо витрачати бюджетні кошти. У нас попередні плани, що десь у квітні, але може і на травень. Повторюсь, для нас в першу чергу має бути якісно і тут нас партнери підтримали», — зазначив він.

Відповідно даним системи DREAM, проєкт облаштування Центру надання адміністративних послуг передбачає модернізацію інфраструктури та впровадження цифрових технологій з метою поліпшення доступності та якості обслуговування громадян. Це передбачає встановлення автоматизованих систем чергування, розробку онлайн-платформи для зручного запису на прийом, інтеграцію електронних сервісів для подання документів та отримання інформації, а також впровадження системи електронного документообігу для забезпечення ефективного обміну інформацією між підрозділами центру.

В Заводському районі Миколаєва облаштовують сучасний ЦНАП. Фото: Dream В Заводському районі Миколаєва облаштовують сучасний ЦНАП. Фото: Dream

ЦНАПи у Миколаєві

Для відкриття Центру надання адміністративних послуг в Заводському районі Офіс відновлення та розвитку Миколаєва підписав Меморандум про співпрацю з Данською радою у справах біженців / DRC. У коментарі «НикВести» в Офісі відновлення повідомили, що приміщення мають підготувати та відкрити до кінця 2024 року.

Водночас Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міськради оголосив декілька тендерів на придбання нових офісних меблів на загальну суму 499 тисяч 906 гривень.

У місті також працюють над створенням оновленого електронного порталу адмінпослуг та планують розробити стратегію покращення якості адміністративних послуг. Для цього, зокрема серед миколаївців проводять опитування, розроблене експертом із розвитку сфери надання адміністративних послуг Офісу відновлення та розвитку Миколаєва.

А в Корабельному районі Миколаєва капітально відремонтують площу біля адмінбудівлі для облаштування безбар’єрного простору до Центру надання адміністративних послуг. До цього відділення ЦНАПу тимчасово призупинило прийом громадян у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. На це з бюджету міста виділили 5,7 мільйона гривень.

Зараз у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані можуть оновити свої військово-облікові дані.