Купівлю історичної трамвайної підстанції в Миколаєві внесуть до цільової програми, Сєнкевич бачить там музей

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: «МикВісті»

Члени виконкому Миколаївської міськради погодили придбання історичної будівлі Трамвайної підстанції у власність міста за 3,5 мільйона гривень.

Відповідні зміни були внесені до програми «Економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки», пишуть «МикВісті».

Цей об’єкт перебуває у власності Райффайзен Банку. Раніше депутати міськради вже підтримали ідею купівлі, а тепер вносяться відповідні зміни до бюджету та програмних документів.

— Це питання довго обговорювалося — щодо можливості придбання будівлі в комунальну власність. На попередній сесії депутати погодили наміри купівлі. Тепер, щоб внести зміни до бюджету, потрібно оновити і Програму соціально-економічного розвитку. Прошу підтримати нас, — пояснив міський голова Олександр Сєнкевич.

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтервʼю комунальному телеканалу «МАРТ» нагадав, що будівля ніколи не належала місту. Після придбання там планують створити туристично-інформаційний центр і невеликий музей. За його словами, приміщення потребує ремонту, зокрема укріплення фундаменту та гідроізоляції.

— Попередньо плануємо створити в будівлі невеликий музей міста та туристично-інформаційний центр. Це буде локація в самому серці Миколаєва, куди зможуть зайти і містяни, і туристи — дізнатися, що цікавого подивитися, куди піти, як провести час, а також познайомитися з історією міста. Це — плани на майбутнє. Візуально можна підійти ззовні та подивитися, що там є тріщини, які йдуть під землю, потрібне укріплення фундаменту, гідроізоляція, ремонт. Сам об’єкт невеликий — близько 150 квадратних метрів, тобто, особливо там не розгуляєшся, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що раніше депутат Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» і підприємець Микола Капацина публічно заявляв про готовність вкласти в проєкт 1 мільйон гривень. Крім того, культурний і громадський діяч Володимир Алексєєв також говорив, що готовий витратити 100 тисяч гривень, аби зберегти історичну будівлю для міста.

— Колеги депутати зможуть використати ці гроші для того, щоб привести цю будівлю до ладу, фактично, коли вона вже буде в власності міста. Ми завжди раді, коли є така можливість, аби сторонні люди, які бажають вкласти в розвиток міста, могли це зробити офіційно, як то кажуть, і по документах, — додав Олександр Сєнкевич.

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання об'єкта.

Водночас, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.