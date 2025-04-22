США ввели тарифи на товари сонячної енергетики: для Камбоджі тариф сягнув 3521%

Працівники встановлюють сонячні панелі. Фото: Getty Images

США вводять нові мита на імпорт сонячних панелей із чотирьох країн Південно-Східної Азії – Камбоджі, В'єтнаму, Малайзії та Таїланду.

Про це повідомляє Bloomberg.

Для Камбоджі встановлять тариф на рівні 3521%, для виробників із Малайзії — 34,4%, із В'єтнаму — 395,9%, з Таїланду — 375,2%.

Повідомляється, що виробники цих країн продавали панелі в США за заниженими цінами, отримуючи підтримку від своїх урядів.

Зазначається, що мита спрямовані на захист американських виробників, але вдарять по розробникам зеленої енергетики, які покладалися на дешевий імпорт.

Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким оголосив надзвичайний стан в економіці країни для впровадження нової митної політики. Ця ініціатива передбачає запровадження «взаємних мит» у розмірі щонайменше 10%.