Профільна комісія міськради вчергове не підтримала скорочення складу виконкому Миколаєва

Міська комісія не підтримала скорочення складу виконкому Миколаївської міської ради. Фото: архів «МикВісті»

Профільна комісія Миколаївської міськради з питань законності не підтримала проєкт рішення щодо зменшення кількісного складу виконавчого комітету.

Про це йшла мова у п'ятницю, 24 січня, під час засідання комісії з питань гласності, законності та депутатської етики, пишуть «МикВісті».

Раніше запропонований проєкт передбачав скорочення складу виконкому з 22 до 21 члена, а також виключення члена виконкому Юрія Кормишкіна, який подав заяву про вихід ще в серпні 2024 року. Ініціатором проєкту став міський голова Олександр Сєнкевич.

Через провальне голосування на сесії за попередній проєкт рішення міський голова доручив розробити два окремі проєкти: один – про зменшення кількісного складу, другий – про виключення Юрія Кормишкіна.

— Попередній проєкт стосувався одночасно скорочення кількісного складу і виключення Юрія Кормишкіна. Зараз це розділено на два окремих документи, – зазначила начальник апарату міської ради Катерина Довбенко.

Проте обидва проєкти рішення не отримали підтримки на засіданні комісії. Скорочення складу виконавчого комітету підтримали лише двоє членів комісії, а рішення щодо виключення Юрія Кормишкіна підтримок три члени комісії, але цього не вистачило для прийняття рішення.