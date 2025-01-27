Профільна комісія міськради вчергове не підтримала скорочення складу виконкому Миколаєва
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- Аліна Квітко
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11:35, 27 січня, 2025
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Профільна комісія Миколаївської міськради з питань законності не підтримала проєкт рішення щодо зменшення кількісного складу виконавчого комітету.
Про це йшла мова у п'ятницю, 24 січня, під час засідання комісії з питань гласності, законності та депутатської етики, пишуть «МикВісті».
Раніше запропонований проєкт передбачав скорочення складу виконкому з 22 до 21 члена, а також виключення члена виконкому Юрія Кормишкіна, який подав заяву про вихід ще в серпні 2024 року. Ініціатором проєкту став міський голова Олександр Сєнкевич.
Через провальне голосування на сесії за попередній проєкт рішення міський голова доручив розробити два окремі проєкти: один – про зменшення кількісного складу, другий – про виключення Юрія Кормишкіна.
— Попередній проєкт стосувався одночасно скорочення кількісного складу і виключення Юрія Кормишкіна. Зараз це розділено на два окремих документи, – зазначила начальник апарату міської ради Катерина Довбенко.
Проте обидва проєкти рішення не отримали підтримки на засіданні комісії. Скорочення складу виконавчого комітету підтримали лише двоє членів комісії, а рішення щодо виключення Юрія Кормишкіна підтримок три члени комісії, але цього не вистачило для прийняття рішення.
Раніше «МикВісті» зібрали думки депутатів Миколаївської міськради щодо проєкту рішення, який передбачає скорочення кількісного складу виконавчого комітету.
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