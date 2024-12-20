У Миколаєві розділять проєкт рішення щодо зміни складу виконкому міськради після двох невдалих голосувань

Депутати міськради Миколаєва вдруге провалили голосування за скорочення складу виконкому. Архвне фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради вкотре провалили голосування щодо скорочення кількісного складу виконавчого комітету.

Відповідне рішення було ухвалено у четвер, 19 грудня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Проєкт рішення передбачав не лише виключення члена виконкому Юрія Кормишкіна, який подав заяву про вихід у серпні 2024 року, але й скорочення складу виконавчого комітету з 22 до 21 члена. Ініціатором проєкту був міський голова Олександр Сєнкевич.

Питання скорочення складу виконкому вже обговорювалося на засіданні сесії 30 жовтня, однак тоді проєкт не набрав необхідної кількості голосів через заперечення частини депутатів. 19 грудня рішення було винесене повторно, але знову не знайшло підтримки.

Реклама

Депутатка Олена Кисельова зазначила, що питання виходу одного члена виконкому — це окреме питання, яке не обов’язково повинно впливати на кількість членів виконкому. Вона запропонувала затвердити вихід Юрія Кормишкіна та розробити новий проєкт рішення щодо зменшення персонального складу виконкому.

— Даний проєкт рішення повторно розглядався на профільній комісії з питань законності та гласності і повторно було зроблене зауваження. Коли ми розглядаємо питання щодо виходу одного із членів виконкому за його заявою, це одне питання. Будь-яка людина може скласти з себе повноваження, з будь-яких причин. Тобто людина подає заяву, має право виходу. І в принципі сесія може розглядати такий проєкт рішення щодо розгляду заяви та виходу того чи іншого, тої чи іншої особи із складу колегіального органа. А далі вже постає дилема щодо кількісного складу. І от зменшувати кількісний склад у зв'язку з виходом однієї особи не обов'язкова, – сказала Олена Кісельова.

Міський голова Олександр Сєнкевич запропонував винести питання на голосування, і в разі відмови розробити два окремі проєкти рішення: один щодо виходу члена виконкому, інший — про скорочення складу.

Після голосування результат був таким: 18 голосів «за», 3 — «проти», 10 депутатів утримались. Рішення не було прийняте, мер Олександр Сєнкевич анонсував підготовку двох окремих проєктів для наступної сесії.

Раніше «МикВісті» зібрали думки депутатів Миколаївської міськради щодо проєкту рішення, який передбачає скорочення кількісного складу виконавчого комітету.