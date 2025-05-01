«Я прикрашаю фасад, а влада це руйнує»: у Миколаєві підприємці виступили проти демонтажу вивісок

У Миколаєві підприємці незгодні з рішенням міської влади про демонтаж рекламних вивісок з фасадів їхніх закладів.

Своє обурення ситуацію висловила Анна, власниця закладу на перетині вулиць Соборної та Нікольської, пишуть «МикВісті».

Фасад магазину підприємниці Анни, на вулиці Соборній у Миколаєві. Фото із соцмереж Фасад магазину підприємниці Анни, на вулиці Соборній у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

— Хотіла вам розповісти, чим займається наша влада під час війни, коли щоночі над містом літають ракети. Вони вирішили, що мій фасад — не найгарніший у Миколаєві, — заявила підприємиця.

Підприємниця звернула увагу на занедбаний стан інших будівель у центральній частині Миколаєва — облуплені фасади, занедбані приміщення, графіті, гілки, що роками звисають з електромереж.

— Подивіться на що схожі ці будівлі. Розбите місто, і ти для цього міста робиш красу. Я прикрашаю фасад, прибираю, а ось, два роки в нас звисає гілка на проводах електричних — це красиво? Ось відновлений фасад, а наша влада приходить і все це руйнує. У прифронтовому місті приходити і руйнувати чуже майно — це злочин, — переконана Анна.

За її словами, вона зверталася до головного архітектора міста Євгена Полякова, однак — безрезультатно, днями вивіску з фасаду планують демонтувати.

Слід зазначити, що сьогодні, 1 травня у Миколаєві вже почалися роботи з демонтажу вивісок на інших комерційних об’єктах. На місце прибула поліція та представники офісу омбудсмена — конфлікт намагаються врегулювати.

Скриншоти з соцмереж Скриншоти з соцмереж

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві понад 40% підприємців змінили рекламні вивіски на українську мову.