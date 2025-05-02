Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 2 травня, у Миколаєві через планові роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 20:00 по вулиці Янтарна.

З технічних причин не буде світла з 08:00 до 18:00 за такими адресами в Корабельному районі:

вулиця Рибна

вулиця Фонтанна

вулиця Торгова

проспект Богоявленський

вулиця Пейзажна

вулиця Княжка

вулиця Лесі Українки

вулиця Нахімова

вулиця О. Кравця

вулиця М. Зерова

вулиця Мазепи

провулок Лесі Українки

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.