Росіяни знову атакували дві громади на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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7:50, 02 травня, 2025
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Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини з ударних дронів.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Вчора, 1 травня, росіяни пʼять разів атакували Куцурубську громаду дронами FPV. А сьогодні, 2 травня о 04:03 такий самий дрон атакував Очаків. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, що 30 квітня російські війська також обстрілювали Миколаївщину. Пошкоджені приватний та багатоповерховий будинок. Також у Мішково-Погорілівській громаді, внаслідок обстрілу, були пошкоджені склади.
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