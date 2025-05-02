Росіяни знову атакували дві громади на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини з ударних дронів.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Вчора, 1 травня, росіяни пʼять разів атакували Куцурубську громаду дронами FPV. А сьогодні, 2 травня о 04:03 такий самий дрон атакував Очаків. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що 30 квітня російські війська також обстрілювали Миколаївщину. Пошкоджені приватний та багатоповерховий будинок. Також у Мішково-Погорілівській громаді, внаслідок обстрілу, були пошкоджені склади.