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Дрони атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки та склад

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 30 квітня, російські війська шість разів обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV, а також атакували Мішково-Погорілівську громаду ударним дроном.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

О 09:44 у селі Дніпровське було пошкоджено житловий будинок і літню кухню. О 22:15 у селі Дмитрівка дрон влучив у багатоповерхівку — зруйновано дах і вибито вікна.

Вранці 1 травня о 05:45 унаслідок чергової атаки на Куцурубську громаду пошкоджено дах приватного будинку. Сталася пожежа, яку швидко загасили. Люди не постраждали.

Також 30 квітня близько 18:15 російський дрон ударив по Мішково-Погорілівській громаді. Внаслідок цього були пошкоджені склади.

Нагадаємо, що 29 квітня російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду FPV-дронами, а також обстрілювали з артилерії.

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