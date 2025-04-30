Російський обстріл Миколаївщини: поранені двоє людей, пошкоджено будинок і електромережу
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- Марія Хаміцевич
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8:01, 30 квітня, 2025
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У вівторок, 29 квітня, російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду Миколаївського району дронами FPV, а також о 15:55 обстріляли з артилерії.
У селі Дніпровське внаслідок вечірнього обстрілу поранення дістали 49-річна жінка та 51-річний чоловік. Їх доставили до Миколаєва, повідомили в Миколаївській ОВА.
Зазначається, що на ранок 30 квітня стан постраждалих задовільний: жінка вже лікується амбулаторно, чоловік перебуває у стані середньої важкості, його також направлять на амбулаторне лікування. Пошкоджено один приватний будинок.
Також у селі Дніпровське один з обстрілів пошкодив лінію електропередач — 66 абонентів залишилися без світла. Електропостачання вже відновили. Постраждалих немає.
Крім того, о 11:25 та 11:29 війська атакували дронами FPV Очаківську громаду.
Нагадаємо, що 28 квітня російські війська пʼять разів атакували дронами FPV Куцурубську громаду у Миколаївському районі.
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