Росіяни обстрілювали Миколаївщину з дронів та артилерії: є пошкодження

Наслідки обстрілу Миколаєва, ілюстраційне фото, «МикВісті»

Учора, 28 квітня, російські війська пʼять разів атакували дронами FPV Куцурубську громаду у Миколаївському районі.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У селі Дмитрівка через один із обстрілів було пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали. Того ж дня російські війська обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади.

Нагадаємо, 25 квітня внаслідок обстрілів постраждали дві громади на Миколаївщині — Куцурубська та Галицинівська.