Росіяни обстрілювали Миколаївщину з дронів та артилерії: є пошкодження
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- Марія Хаміцевич
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7:48, 29 квітня, 2025
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Учора, 28 квітня, російські війська пʼять разів атакували дронами FPV Куцурубську громаду у Миколаївському районі.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
У селі Дмитрівка через один із обстрілів було пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали. Того ж дня російські війська обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади.
Нагадаємо, 25 квітня внаслідок обстрілів постраждали дві громади на Миколаївщині — Куцурубська та Галицинівська.
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