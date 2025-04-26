Доба на Миколаївщині: ППО знищила три «Шахеди», росіяни вдарили FPV-дронами по двом громадам
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:40, 26 квітня, 2025
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Російська армія в ніч на суботу 26 квітня запустила безпілотники по територїі Миколаївської області. Протиповітряна оборона знищила три БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Крім того, упродовж доби росіяни двічі обстрілювали громади на Миколаївщині. О 13:45 ворог атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду.
О 14:00 ворог атакував дроном типу FPV Галицинівську громаду. У селі Галицинове пошкоджено два дачні будинки та автомобіль.
Внаслідок обстрілів інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, 24 квітня внаслідок обстрілів постраждали три громади на Миколаївщині — Куцурубська, Шевченківська та Очаківська.
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