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Доба на Миколаївщині: ППО знищила три «Шахеди», росіяни вдарили FPV-дронами по двом громадам

Миколаїв після нічної атаки «Шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «Шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»

Російська армія в ніч на суботу 26 квітня запустила безпілотники по територїі Миколаївської області. Протиповітряна оборона знищила три БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Крім того, упродовж доби росіяни двічі обстрілювали громади на Миколаївщині. О 13:45 ворог атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду. 

О 14:00 ворог атакував дроном типу FPV Галицинівську громаду. У селі Галицинове пошкоджено два дачні будинки та автомобіль.

Внаслідок обстрілів інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 24 квітня внаслідок обстрілів постраждали три громади на Миколаївщині — Куцурубська, Шевченківська та Очаківська.

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