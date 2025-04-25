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Доба на Миколаївщині: є поранена, пошкоджено будинок, без світла залишились сотні абонентів

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

У четвер, 24 квітня, російська армія била по Миколаївській області дронами. Постраждали три громади — Куцурубська, Шевченківська та Очаківська.

Як повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація, шість разів атакували росіяни дронами FPV Куцурубську громаду.

Унаслідок одного з ударів по селу Дніпровське поранення дістала 72-річна жінка. Її доправили до лікарні, стан задовільний.

Крім того, через дронову атаку понад 400 абонентів у громаді залишилися без електропостачання. Пошкодження вдалося оперативно усунути та відновити світло.

Близько 21:45 тієї ж доби ударний дрон влучив по Шевченківській громаді. Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок і лінію електропередач. Виникла пожежа, яку швидко загасили. Там без світла залишилися понад 250 абонентів. Як зазначили в ОВА, відновлювальні роботи заплановані на ранок.

Також о 23:10 російська армія вдарила FPV-дроном по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, що у середу, 23 квітня, російські війська двічі атакували дронами FPV Куцурубську громаду Миколаївщини. Після одного з ударів загорілась суха трава.

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