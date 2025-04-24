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Росіяни атакували Миколаївщину: поранена жінка у лікарні

Знищений дрон. Ілюстративне фото: Getty ImagesЗнищений дрон. Ілюстративне фото: Getty Images

У четвер, 24 квітня, російські війська атакували дронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині. Наразі відомо про поранену жінку. 

Про це проінформував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

«Сьогодні росіяни атакували Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок обстрілу поранено 72-річну жінку. Її госпіталізували, надається вся необхідна медична допомога», — написав Віталій Кім.

Нагадаємо, що у середу, 23 квітня, російські війська двічі атакували дронами FPV Куцурубську громаду Миколаївщини.

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