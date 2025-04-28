Миколаївщина прийняла делегацію з Чеської Республіки: обговорено низку питань та головні потреби регіону

Зустріч миколаївської та чеської делегацій. Фото: Миколаївська ОВА

У понеділок, 28 квітня, відбулась зустріч посла Чеської Республіки при Північноатлантичному альянсі (НАТО) Якуба Ландовського, заступника міністра навколишнього середовища Чеської Республіки Франтішека Таліра, а також інших представників чеської делегації з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом. Учасниками зустрічі обговорено низку питань: розмінування, відновлення екосистем, стан заповідників області, підтримка освіти та бізнесу в регіоні.

Особливу увагу було приділено гострій проблемі — забрудненню територій та необхідності пришвидшення процесу розмінування. Окремо акцентували увагу на збереженні природної спадщини регіону.

Зустріч миколаївської та чеської делегацій. Фото: Миколаївська ОВА Зустріч миколаївської та чеської делегацій. Фото: Миколаївська ОВА Зустріч миколаївської та чеської делегацій. Фото: Миколаївська ОВА

Також сторони торкнулися питання освіти. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підкреслив важливість створення умов для того, щоб молоді фахівці залишалися в Україні, розвивали регіон та працювали на його відновлення. Було запропоновано забезпечити обмін досвідом між вищими навчальними закладами країн.

Також чеська сторона висловила зацікавленість у розвитку підприємництва на Миколаївщині, залученні інвестицій та створенні сприятливих умов для бізнесу.

Віталій Кім подякував чеським партнерам за підтримку України та Миколаївщини.

«Дякуємо нашим чеським друзям за незмінну підтримку. Чехія завжди була і залишається поряд з Україною у найважчі моменти. Ми відкриті до подальшої співпраці та вдячні за готовність працювати разом над відновленням нашого регіону», — зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зустріч миколаївської та чеської делегацій. Фото: Миколаївська ОВА Зустріч миколаївської та чеської делегацій. Фото: Миколаївська ОВА

У свою чергу Якуб Ландовський запевнив у подальшій підтримці України та Миколаївської області:

«Чехія продовжить стояти на боці України. Ми зацікавлені у розвитку співпраці на Миколаївщині і бачимо великий потенціал для спільної роботи — як у державному секторі, так і в бізнесі та освіті. Ми віримо в Україну і будемо допомагати її відновленню», — зазначив посол Чеської Республіки при Північноатлантичному альянсі (НАТО).

На зустрічі від Миколаївської ОВА також були присутні директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики ОВА Олександр Корольов та експерт Офісу відновлення та розвитку Дмитро Тарасенко.

Зустріч миколаївської та чеської делегацій. Фото: Миколаївська ОВА Зустріч миколаївської та чеської делегацій. Фото: Миколаївська ОВА Зустріч миколаївської та чеської делегацій. Фото: Миколаївська ОВА

Довідково: 3 квітня 2023 року Миколаївська область підписала Меморандум про співпрацю з Південночеським краєм. У його рамках було передано технічну допомогу для регіону.

Окрім цього чеська гуманітарна організація «Людина в біді» забезпечила постачання насосного обладнання, встановлення водонапірних башт і сонячних панелей, капітальні ремонти свердловин, надання продовольчої допомоги понад 2500 родинам та відновлення 17 будинків у одній з громад Миколаївщини.