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Міністр МВС доручив Кіму працевлаштувати військових

міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав Миколаївщину. Скриншот з відеоміністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав Миколаївщину. Скриншот з відео

У четвер, 1 травня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав Миколаївщину та доручив голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму забезпечити працевлаштування військових, які були звільнені зі служби або не можуть продовжувати службу, в установах МВС.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ігор Клименко  зазначив, що відвідав підрозділи системи МВС, які несуть службу в Херсонській та Миколаївській областях. Він зустрівся з поліцейськими, рятувальниками, прикордонниками та гвардійцями, заслухав оперативні доповіді про безпекову ситуацію в регіоні, спроби ворожих штурмів та забезпечення підрозділів усім необхідним.

Крім того, під час візиту військовослужбовцям, поліцейським і рятувальникам вручили державні та відомчі нагороди. Зокрема, відзначили двох правоохоронців, які під час евакуації цивільних потрапили під атаку ворожого дрона. Їхній героїзм та самовідданість високо оцінили.

В свою чергу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області реалізовуватимуть доручення міністра щодо працевлаштування військових, які були звільнені зі служби або з інших причин не можуть продовжувати її. Вони зможуть отримати роботу в органах, підпорядкованих МВС.

«Міністр визначив це як пріоритет. Зараз ми збираємо інформацію про всі наявні вакансії та будемо займатися їх працевлаштуванням», — зазначив Віталій Кім.

Голова ОВА також зазначив, що всі пільги, виплати та пенсії зберігатимуться додатково до основної зарплати працівників.

Раніше повідомлялося, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, тепер можуть оформити паспорт без надання військово-обліковий документ, оскільки інформація буде перевірятися та вноситись автоматично в реєстр.

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