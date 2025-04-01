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Чоловіків за кордоном автоматично братимуть на військовий облік при оформленні паспорта, — МВС

Чоловік тримає паспорт України. Ілюстративне фото: Getty ImagesЧоловік тримає паспорт України. Ілюстративне фото: Getty Images

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, тепер можуть оформити паспорт без надання військово-обліковий документ, оскільки інформація буде перевірятися та вноситись автоматично в реєстр.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, уряд затвердив відповідні зміни.

«Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів», — написав він.

Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть інформацію про військовий облік. Якщо відомості про чоловіка у реєстрі відсутні, їх додаватимуть автоматично, а особу братимуть на облік без проходження медичної комісії та з оформленням електронного військово-облікового документа.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2024 року деякі українські консульства припинили прийом документів від громадян призовного віку для отримання консульських послуг. Тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив це необхідністю дотримання законодавства України, яке регулює мобілізацію.

Згідно з постановою Кабміну, уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадян України за кордон. Проте, вже з 25 квітня для чоловіків віком від 18 до 60 років, які звертаються до філій ДП «Документ» за кордоном, набудуть чинності нові правила відповідно до постанови.

У лютому 2025 року українські чоловіки, призовного віку, які перебувають за кордоном, почали отримати свої паспорти.

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