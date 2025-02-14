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З наступного тижня українським чоловікам за кордоном відновлять видачу паспортів

Закордонний паспорт, фото з сайту Visit UkraineЗакордонний паспорт, фото з сайту Visit Ukraine

Українські чоловіки, призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати свої паспорти вже з наступного тижня.

Про це повідомили в Державній міграційній службі України. 

«На виконання завдання Президента Уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуть у порядку черговості подачі документів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України.

В Державній міграційній службі України також нагадали, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2024 року деякі українські консульства припинили прийом документів від громадян призовного віку для отримання консульських послуг. Тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив це необхідністю дотримання законодавства України, яке регулює мобілізацію.

Згідно з постановою Кабміну, уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадян України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати ці документи лише в Україні.

Проте, вже з 25 квітня для чоловіків віком від 18 до 60 років, які звертаються до філій ДП «Документ» за кордоном, набудуть чинності нові правила відповідно до постанови.

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