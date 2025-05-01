Миколаїв запрошує: прем’єри, концерти та розваги для всієї родини
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
18:07, 01 травня, 2025
-
Миколаїв підготував програму для мешканців і гостей на найближчий тиждень. На вас чекають театральні прем’єри, живі концерти, новинки кіно та спеціальні заходи для дітей.
Щоб вам було легше спланувати вихідні, «МикВісті» зібрали найцікавіші події у зручному огляді.
Кінотеатр Multiplex
Афіша на 2–8 травня
Громовержці — екшн, фантастика
MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний
Until Dawn: До світанку — жахи, трилер
Очі. Легенда Карпат — фентезі, пригоди
Галас джунглів 2: Юрський період — пригоди, анімація, сімейний
Аудитор 2 — бойовик, кримінал, трилер
Грішники — драма, жахи, трилер
Миколаївський академічний художній драматичний театр
2 травня, пʼятниця, 18:00
«Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить» — комедія
Розповідь про чоловіка й жінку, які знову зустрічаються після довгого часу. Почуття між ними не згасли, незважаючи на роки, образи та життєві труднощі. Вистава — про кохання, яке долає все.
3 травня, субота, 17:00
«Як важливо бути Еarnest» — комедія
Вистава захоплює своїм сюжетом, дотепними діалогами та сатиричними епізодами. Глядачі поринуть у неймовірну атмосферу: інтриги, обман, любов… У центрі сюжету — двоє молодих джентльменів, Джек Ворзінг та Елджернон Монкріф, створюють хаос навколо себе, заплутуючись у власних вигадках. А все лише для того, щоб підкорити серця чарівних леді. Але що станеться, коли їхній обман почне розкриватися?
4 травня, неділя, 17:00
«Slow Twistin» на чотири голоси — комедія
Головні героїні намагаються знайти кохання через інтернет-знайомства. У веселому ритмі вони проходять через надії, невдачі й кумедні ситуації — навіть бабуся з села вірить у знайомства онлайн.
8 травня, четвер, 18:00
«Кольори» — драма
Героїні вистави «Кольори» — п’ять жінок різного віку, статку, світогляду, способу життя, соціального статусу. У кожної з них — свій яскравий характер, свої бажання, мрії. І кожна не сприймає інших — таких несхожих на неї, незрозумілих… На сцені — життєва драма, своєрідний експеримент із дослідження жіночої психології.
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії
«Звабити за 18 годин»
2 травня, пʼятниця, 18:00, 14:00 (мала сцена)
Комедійна історія про спробу зваблення, що перетворюється на серію несподіваних відкриттів і курйозів.
«Небезпечні фантазії»
2 травня, пʼятниця, 18:00 (велика сцена)
Психологічна драма про те, як уява може стати пасткою, коли фантазії виходять з-під контролю.
«Давай задамо їм жару»
3 травня, субота, 17:00 (мала сцена)
4 травня, неділя, 17:00 (мала сцена)
Комедія про друзів, які вирішують відірватися на повну й усе перевертають догори дриґом.
«І створив Бог жінку»
3 травня, субота, 17:00 (велика сцена)
4 травня, неділя, 17:00 (велика сцена)
Сатирична притча про силу жіночої природи, її спокуси, мрії та свободу бути собою.
«Терапія для подружніх пар»
8 травня, четвер, 18:00 (мала сцена)
Комедійна вистава про стосунки, які переживають кризу. Герої шукають порозуміння, пробують нові підходи до життя та одне до одного.
«Віват Європа»
8 травня, четвер, 18:00 (велика сцена)
Гостра комедія про зіткнення менталітетів, євроінтеграцію та абсурдність сучасного життя.
Миколаївський академічний обласний театр ляльок
«Івасик - Телесек» (3+)
3-4 травня, субота-неділя, 11:00
«Вже цими вихідними наш «Івасик-Телесик» знов почує оплески глядачів після перерви в декілька років! У виставі дебют молодої артистки Анастасії Голіченко! Під час казкової дії будемо веснянки співати та весну величати!», — йдеться в анонсі.
Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).
Миколаївська обласна філармонія
3 травня о 14:00 у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47) пройде концерт концерт «Життя в любові».
«Топові вокалісти філармонії зарядять тебе хітами вітчизняної та світової естради Ведуча — незрівнянна Оксана Сібілєва. Підготуй серце — буде гаряче!», — зазначають організатори.
4 травня о 15:00 — концерт ансамблю української пісні «Вільні козаки».
«Справжня українська душа в кожній ноті. Ведуча — драйвова Юлія Баталіна», — йдеться в повідомлені.
Дитячий простір в ДМ «Казка»
У неділю, 27 квітня з 12:00 до 13:00 відбудеться захоплива вистава «Лялькарка» від Миколаївського академічного обласного театру ляльок.
п'ятниця, 2 травня
13:00-15:00 Курс інтерактивних психологічних ігор для дітей та батьків «Разом до гармонії»
15:00-16:00 Англійська мова (старша 8+, початковий рівень А1)
16:00-17:00 Англійська мова (старша 8+, базовий рівень А2+)
субота, 3 травня
11:00-13:00 Барбі вечірка. Шоу бульбашок з аніматорами
14:30-15:30 Підготовка до школи (вік 5-6 років), 1 група
15:30-16:30 Підготовка до школи (вік 5-6 років), 2 група
неділя, 4 травня
12:00-14:00 Лекція для батьків з гармонійного партнерства
14:30-16:30 Інтерактивне заняття для дітей із роботи в соціальних мережах (вік 8+)
Усі активності безкоштовні. Простір працює щодня з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Захисників Миколаєва, 38А (колишня Декабристів). Реєстрація за посиланням.
Миколаївський обласний краєзнавчий музей
субота, 3 травня «Стежками старого цвинтаря»
Збір о 10:00 на Херсонському шосе, за кільцем, по тій стороні, де паркан кладовища.
Запис не потрібен. Тривалість 2,5 години. Вартість: 200 гривень з людини.
неділя, 4 травня Прогулянка від обсерваторії.
«Через старовинні вулиці та будинки до вулиці Спаської, яка наповнена чудовими історіями про іноземців, віце-консулів та видатних миколаївцях 19 століття», — повідомляють організатори.
Збір групи о 10:00 біля обсерваторії (вул. Обсерваторна 1). Запис не потрібен. Тривалість 2 години. Вартість 200 гривень з людини.
У дописі зазначається, що за уточненнями можна звертатися за телефоном 0973358113.
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
Останні новини про: Культура