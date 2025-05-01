Миколаїв запрошує: прем’єри, концерти та розваги для всієї родини

Миколаїв підготував програму для мешканців і гостей на найближчий тиждень. На вас чекають театральні прем’єри, живі концерти, новинки кіно та спеціальні заходи для дітей.

Щоб вам було легше спланувати вихідні, «МикВісті» зібрали найцікавіші події у зручному огляді.

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 2–8 травня

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Громовержці — екшн, фантастика

MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний

Until Dawn: До світанку — жахи, трилер

Очі. Легенда Карпат — фентезі, пригоди

Галас джунглів 2: Юрський період — пригоди, анімація, сімейний

Аудитор 2 — бойовик, кримінал, трилер

Грішники — драма, жахи, трилер

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатру

2 травня, пʼятниця, 18:00

«Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить» — комедія

Розповідь про чоловіка й жінку, які знову зустрічаються після довгого часу. Почуття між ними не згасли, незважаючи на роки, образи та життєві труднощі. Вистава — про кохання, яке долає все.

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатру

3 травня, субота, 17:00

«Як важливо бути Еarnest» — комедія

Вистава захоплює своїм сюжетом, дотепними діалогами та сатиричними епізодами. Глядачі поринуть у неймовірну атмосферу: інтриги, обман, любов… У центрі сюжету — двоє молодих джентльменів, Джек Ворзінг та Елджернон Монкріф, створюють хаос навколо себе, заплутуючись у власних вигадках. А все лише для того, щоб підкорити серця чарівних леді. Але що станеться, коли їхній обман почне розкриватися?

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатру

4 травня, неділя, 17:00

«Slow Twistin» на чотири голоси — комедія

Головні героїні намагаються знайти кохання через інтернет-знайомства. У веселому ритмі вони проходять через надії, невдачі й кумедні ситуації — навіть бабуся з села вірить у знайомства онлайн.

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатру

8 травня, четвер, 18:00

«Кольори» — драма

Героїні вистави «Кольори» — п’ять жінок різного віку, статку, світогляду, способу життя, соціального статусу. У кожної з них — свій яскравий характер, свої бажання, мрії. І кожна не сприймає інших — таких несхожих на неї, незрозумілих… На сцені — життєва драма, своєрідний експеримент із дослідження жіночої психології.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії

«Звабити за 18 годин»

2 травня, пʼятниця, 18:00, 14:00 (мала сцена)

Комедійна історія про спробу зваблення, що перетворюється на серію несподіваних відкриттів і курйозів.

«Небезпечні фантазії»

2 травня, пʼятниця, 18:00 (велика сцена)

Психологічна драма про те, як уява може стати пасткою, коли фантазії виходять з-під контролю.



«Давай задамо їм жару»

3 травня, субота, 17:00 (мала сцена)

4 травня, неділя, 17:00 (мала сцена)

Комедія про друзів, які вирішують відірватися на повну й усе перевертають догори дриґом.



«І створив Бог жінку»

3 травня, субота, 17:00 (велика сцена)

4 травня, неділя, 17:00 (велика сцена)

Сатирична притча про силу жіночої природи, її спокуси, мрії та свободу бути собою.



«Терапія для подружніх пар»

8 травня, четвер, 18:00 (мала сцена)

Комедійна вистава про стосунки, які переживають кризу. Герої шукають порозуміння, пробують нові підходи до життя та одне до одного.

«Віват Європа»

8 травня, четвер, 18:00 (велика сцена)

Гостра комедія про зіткнення менталітетів, євроінтеграцію та абсурдність сучасного життя.

Звабити за 18 годин, фото: Академічний український театр Давай задамо їм жару, фото: Академічний український театр Віват Європа, фото: Академічний український театр

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Івасик - Телесек» (3+)

3-4 травня, субота-неділя, 11:00

«Вже цими вихідними наш «Івасик-Телесик» знов почує оплески глядачів після перерви в декілька років! У виставі дебют молодої артистки Анастасії Голіченко! Під час казкової дії будемо веснянки співати та весну величати!», — йдеться в анонсі.

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру

Миколаївська обласна філармонія

3 травня о 14:00 у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47) пройде концерт концерт «Життя в любові».

«Топові вокалісти філармонії зарядять тебе хітами вітчизняної та світової естради Ведуча — незрівнянна Оксана Сібілєва. Підготуй серце — буде гаряче!», — зазначають організатори.

4 травня о 15:00 — концерт ансамблю української пісні «Вільні козаки».

«Справжня українська душа в кожній ноті. Ведуча — драйвова Юлія Баталіна», — йдеться в повідомлені.

Афіша концерту філармонії Афіша концерту філармонії

Дитячий простір в ДМ «Казка»

У неділю, 27 квітня з 12:00 до 13:00 відбудеться захоплива вистава «Лялькарка» від Миколаївського академічного обласного театру ляльок.

п'ятниця, 2 травня

13:00-15:00 Курс інтерактивних психологічних ігор для дітей та батьків «Разом до гармонії»

15:00-16:00 Англійська мова (старша 8+, початковий рівень А1)

16:00-17:00 Англійська мова (старша 8+, базовий рівень А2+)

субота, 3 травня

11:00-13:00 Барбі вечірка. Шоу бульбашок з аніматорами

14:30-15:30 Підготовка до школи (вік 5-6 років), 1 група

15:30-16:30 Підготовка до школи (вік 5-6 років), 2 група

неділя, 4 травня

12:00-14:00 Лекція для батьків з гармонійного партнерства

14:30-16:30 Інтерактивне заняття для дітей із роботи в соціальних мережах (вік 8+)

Усі активності безкоштовні. Простір працює щодня з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Захисників Миколаєва, 38А (колишня Декабристів). Реєстрація за посиланням.

Миколаївський обласний краєзнавчий музей

миколаївський краєзнавчий музей старофлотські казарми, фото: «МикВісті»

субота, 3 травня «Стежками старого цвинтаря»

Збір о 10:00 на Херсонському шосе, за кільцем, по тій стороні, де паркан кладовища.

Запис не потрібен. Тривалість 2,5 години. Вартість: 200 гривень з людини.

неділя, 4 травня Прогулянка від обсерваторії.

«Через старовинні вулиці та будинки до вулиці Спаської, яка наповнена чудовими історіями про іноземців, віце-консулів та видатних миколаївцях 19 століття», — повідомляють організатори.

Збір групи о 10:00 біля обсерваторії (вул. Обсерваторна 1). Запис не потрібен. Тривалість 2 години. Вартість 200 гривень з людини.

У дописі зазначається, що за уточненнями можна звертатися за телефоном 0973358113.

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.