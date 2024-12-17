Профільна комісія міськради погодила бюджет Миколаєва на 2025 рік

Профільна комісія Миколаївської міської ради затвердила проєкт бюджету на 2025 рік. Фото: архів «МикВісті»

Профільна комісія Миколаївської міської ради погодила проєкт бюджету на 2025 рік, який буде винесено на розгляд сесії.

Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 17 грудня, під час засідання міської комісії з питань бюджету, пишуть «МикВісті».

Загальний бюджет міста на 2025 рік передбачає доходи у розмірі 5 мільярдів 414 мільйонів 344 тисячі 400 гривень та видатки – 5 мільярдів 285 мільйонів 321 тисяча 829 гривень.

За словами директорки департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віри Святелик збільшення видатків стало можливим завдяки надходженню субвенцій, зокрема, освітньої субвенції на суму 515 мільйонів гривень, яка буде використана на першу частину року (з січня по серпень). Також надійшли соціальні субвенції з обласного бюджету.

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Згідно з проєктом бюджету, видатки будуть розподілені наступним чином:

Виконком – 885 мільйонів 904 тисячі гривень.

Управління освіти – 1 мільярд 850 мільйонів 560 тисяч 183 гривні.

Управління охорони здоров’я – 199 мільйонів 100 тисяч 819 гривень.

Департамент праці – 224 мільйони 814 тисяч 438 гривень.

Управління з питань культури – 212 мільйонів 415 тисяч 994 гривні.

Управління у справах фізичної культури та спорту – 169 мільйонів 558 тисяч 146 гривень.

Департамент житлово-комунального господарства – 1 мільярд 22 мільйона 320 тисяч 215 гривень.

Департамент енергетики – 58 мільйонів 132 тисячі 43 гривні.

Управління капітального будівництва – 120 мільйонів 911 тисяч 413 гривень.

Управління ДАБК – 10 мільйонів 540 тисяч 590 гривень.

Управління з питань надзвичайних ситуацій – 94 мільйона 631 тисяча 43 гривні.

Управління комунального майна – 8 мільйонів 957 тисяч 656 гривень.

Департамент з надання адміністративних послуг – 37 мільйонів 870 тисяч 431 гривня.

Департамент фінансів – 78 мільйонів 183 тисячі 668 гривень.

Департамент внутрішнього фінансового контролю – 13 мільйонів 583 тисячі 867 гривень.

Адміністрація Заводського району – 73 мільйона 548 тисяч 482 гривні.

Адміністрація Корабельного району – 71 мільйон 746 тисяч 384 гривні.

Адміністрація Інгульського району – 75 мільйонів 988 тисяч 814 гривень.

Адміністрація Центрального району – 76 мільйонів 553 тисячі 637 гривень.

Крім того, на закупівлю меблів для укриттів у школах планується виділити 2,6 мільйона гривень. Також ведеться робота з донорами, щоб забезпечити навчальні заклади необхідним обладнанням для укриттів.

Депутат Раміль Агабеков звернувся з питанням щодо фінансування охорони будинку офіцерів Флоту. На що керівник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров повідомив, що в бюджеті на 2025 рік кошти на охорону цього об’єкта не передбачено, проте додаткові витрати можуть бути покриті в разі надходження додаткових коштів протягом року.

Також для діяльності Центру відновлення безхатьків у бюджеті закладено 3,8 мільйона гривень. Директор департаменту соціального захисту Сергій Василенко зазначив, що після проходження тендеру ці витрати можуть бути уточнені.

Депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко звернув увагу на проблему недостатнього фінансування потреб військових, які звертаються до міської ради. За його словами, для того, щоб задовольнити всі потреби, у бюджеті на 2025 необхідно додатково передбачити близько 40-50 мільйонів гривень.

— З того темпу і обсягу звернень від військових, що нам постійно надходять і дивлячись на бюджет 2025 року, я бачу що нам не вистачає десь 40-50 мільйонів гривень. Нам потрібно винайти джерела фінансування на ці цілі і найближчим часом надати пропозиції щодо додаткових джерел фінансування, – сказав він.

Директор департаменту фінансів Віра Святелик підкреслила, що є сподівання на додаткові дотації з державного бюджету, які допоможуть компенсувати втрати від зменшення військового ПДФО.

Як відомо, видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ складуть 38% від загального об’єму бюджету Миколаєва у 2025 рік, однак ця цифра може збільшитися після затвердження субвенцій з держбюджету на зарплати вчителям. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.

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