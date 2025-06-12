Херсонщина залучатиме грецькі інвестиції: перші проєкти у агросектор та суднобудування

Підписання меморандуму між Херсонщиною та Грецією. Фото: Конгресу місцевих та регіональних влад

Херсонщина залучатиме грецькі інвестицій для відновлення області, першим кроком стане спільна робота в аграрній галузі — від вирощування оливок до створення нових робочих місць. У перспективі відродження суднобудування, розвиток енергетики, освіти та інноваційних технологій.

Про це повідомляється на сайті конгресу місцевих та регіональних влад.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підписав меморандум про співпрацю з регіонами Греції через міжнародну платформу TIASI. Ініціатива реалізується за участі канадських та грецьких партнерів.

Як зазначив Прокудін, першим напрямом співпраці стане аграрний сектор. Йдеться не лише про традиційне вирощування оливок і персиків, але й про створення нових робочих місць і підтримку місцевих фермерів.

Реклама

— Першим кроком стане співробітництво в аграрному секторі. Йдеться не лише про вирощування оливок і персиків, а й про створення нових робочих місць, підтримку місцевих аграріїв, залучення інвестицій у сільське господарство, яке постраждало від війни, — зазначив Олександр Прокудін.

У межах домовленостей також передбачено реалізацію ініціатив у ключових для регіону сферах: аерокосмічній, машинобудівній, суднобудівній, енергетичній, аграрній, а також у галузях 3D-друку, освіти, підготовки кадрів, маркетингу та публічних комунікацій.

Під час зустрічі обговорювалося й питання оренди та придбання земель у безпечних громадах Херсонщини. Крім того, було висловлено зацікавленість у створенні індустріальних та інноваційних хабів, зокрема у машинобудуванні та суднобудуванні.

На наступній зустрічі планується представлення грецьким партнерам матеріалів щодо одного з найбільших суднобудівних підприємств Херсонської області. Це дозволить оцінити його потенціал для відновлення та інтеграції в оновлену економічну модель регіону.

Раніше повідомлялось, що пПрем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити новий транспортний коридор, який з’єднає Одесу з грецьким портом Александруполі через території Болгарії та Румунії.