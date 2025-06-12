  • четвер

    12 червня, 2025

  • 20.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 12 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 20.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Херсонщина залучатиме грецькі інвестиції: перші проєкти у агросектор та суднобудування

Підписання меморандуму між Херсонщиною та Грецією. Фото: Конгресу місцевих та регіональних владПідписання меморандуму між Херсонщиною та Грецією. Фото: Конгресу місцевих та регіональних влад

Херсонщина залучатиме грецькі інвестицій для відновлення області, першим кроком стане спільна робота в аграрній галузі — від вирощування оливок до створення нових робочих місць. У перспективі відродження суднобудування, розвиток енергетики, освіти та інноваційних технологій.

Про це повідомляється на сайті конгресу місцевих та регіональних влад. 

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підписав меморандум про співпрацю з регіонами Греції через міжнародну платформу TIASI. Ініціатива реалізується за участі канадських та грецьких партнерів.

Як зазначив Прокудін, першим напрямом співпраці стане аграрний сектор. Йдеться не лише про традиційне вирощування оливок і персиків, але й про створення нових робочих місць і підтримку місцевих фермерів.

Реклама

— Першим кроком стане співробітництво в аграрному секторі. Йдеться не лише про вирощування оливок і персиків, а й про створення нових робочих місць, підтримку місцевих аграріїв, залучення інвестицій у сільське господарство, яке постраждало від війни, — зазначив Олександр Прокудін.

У межах домовленостей також передбачено реалізацію ініціатив у ключових для регіону сферах: аерокосмічній, машинобудівній, суднобудівній, енергетичній, аграрній, а також у галузях 3D-друку, освіти, підготовки кадрів, маркетингу та публічних комунікацій.

Під час зустрічі обговорювалося й питання оренди та придбання земель у безпечних громадах Херсонщини. Крім того, було висловлено зацікавленість у створенні індустріальних та інноваційних хабів, зокрема у машинобудуванні та суднобудуванні.

На наступній зустрічі планується представлення грецьким партнерам матеріалів щодо одного з найбільших суднобудівних підприємств Херсонської області. Це дозволить оцінити його потенціал для відновлення та інтеграції в оновлену економічну модель регіону.

Раніше повідомлялось, що пПрем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити новий транспортний коридор, який з’єднає Одесу з грецьким портом Александруполі через території Болгарії та Румунії.

Останні новини про: Херсонщина

Жителі Херсонщини звинувачують агропідприємство у земельному рейдерстві та просять втручання голови ОВА Прокудіна
«Зруйновані міста, школи, лікарні»: глава МЗС Литви перший іноземний дипломат, який відвідав Херсон та Миколаїв
На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Перші платні парковки з'явилися у центрі Миколаєва: як вони працюватимуть

Юлія Бойченко
новини

Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг

Марія Хаміцевич
новини

На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла

Світлана Іванченко

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла
«Зруйновані міста, школи, лікарні»: глава МЗС Литви перший іноземний дипломат, який відвідав Херсон та Миколаїв
Жителі Херсонщини звинувачують агропідприємство у земельному рейдерстві та просять втручання голови ОВА Прокудіна

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Південноукраїнськ увійшов до десятки найспроможніших громад України

3 години тому

Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні