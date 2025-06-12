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Греція бачить Одесу ключовим вузлом нового транспортного коридору до ЄС

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на саміту «Україна — Південно-Східна Європа» в Одесі. Скрин з відео ОППрем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на саміту «Україна — Південно-Східна Європа» в Одесі. Скрин з відео ОП

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити новий транспортний коридор, який з’єднає Одесу з грецьким портом Александруполі через території Болгарії та Румунії.

Про це він заявив 11 червня під час саміту «Україна — Південно-Східна Європа» в Одесі.

Запропонований маршрут пролягатиме через Варну та Констанцу, його довжина — приблизно 700 кілометрів. За словами Кіріакоса Міцотакіса, проєкт може включати не лише залізницю, а й лінії електропередач і трубопроводи. Він вважає, що перевезення цим шляхом може бути швидшим за морські.

— Я бачу Одесу як частину амбітного транспортного проєкту, який почнеться в порту в Александруполі, потім рухається до Констанції і закінчується в Одесі, — наголосив він.

Грецький прем’єр зазначив, що це ініціатива з великим потенціалом для фінансування з боку Європейського Союзу. Вона також може стати прикладом практичної інтеграції України до європейського простору, яка матиме реальний вплив на життя українців.

— Це був би проєкт, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море. І це би показало предметне бачення, як ваша інтеграція з Європейським Союзом може справді дати переваги людям в Україні, — наголосив Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, що у 2024 році порти Одещини перевантажили понад 97 мільйонів тонн вантажу, що на 57% більше ніж у 2023 році. Крім того, за весь час функціонування українського зернового коридору, із портів «Великої Одеси» вийшло близько 3,5 тисячі суден.

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