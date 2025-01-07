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Порти Одещини у 2024 році перевантажили понад 97 млн тонн вантажу

Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року. Архівне фото «МикВісті»Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року. Архівне фото «МикВісті»

У 2024 році порти Одещини перевантажили бiльше 97 мільйонів тонн вантажу, що на 57% більше ніж у 2023 році.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, порти «Великої Одеси» перевантажили 79,9 мільйонів тонн, а порти Дунаю — 17,3 мільйонів тонн. 

«Здебільшого це був експорт агропродукції, який призначався для різних країн світу. Залишаємося стійкими і продовжуємо годувати світ», — зазначив він. 

Крім того, за весь час функціонування українського зернового коридору, із портів «Великої Одеси» вийшло близько 3,5 тисячі суден.

В той же час, прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль, повідомив, що у  2024 році Україна вийшла на довоєнні показники торгівлі. 

«Ми експортували майже 130 мільйонів тонн товарів на більш ніж 41 мільярд доларів. Такі об’єми стали можливі завдяки Українському морському коридору та роботі портів, які за 2024 рік перевалили понад 97 мільйонів тонн вантажів», — повідомив прем‘єр.

За його словами, основною метою залишається зменшення експорту сировини та збільшення обсягів експорту перероблених товарів.

Раніше повідомлялось, що французька контейнерна компанія CMA CGM повертається в Україну та запускає новий маршрут, який з’єднає порти Одеси, Пірея (Греція) та Стамбулу (Туреччина). 

Нагадаємо, що за сім місяців 2024 року українські морські порти обробили 59,9 мільйона тонн вантажів.

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