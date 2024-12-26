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З Одеси до Пірею та Стамбулу: в Україну повертається французька контейнерна компанія

Контейнеровоз CMA CGM. Ілюстративне фото: WikipediaКонтейнеровоз CMA CGM. Ілюстративне фото: Wikipedia

Французька контейнерна компанія CMA CGM повертається в Україну та запускає новий маршрут, який з’єднає порти Одеси, Пірея (Греція) та Стамбулу (Туреччина). 

Це перше пряме сполучення з Грецією з початку війни, повідомляє Splash 24/7.

Новий маршрут стартує наприкінці січня 2025 року. На лінії працюватимуть два судна: Lila Canada (1118 TEU) та TJ Orhan (1550 TEU), які забезпечуватимуть щотижневі рейси.

Також у середині січня турецький перевізник Medkon Lines планує відновити роботу свого маршруту між Туреччиною та Україною, який був закритий на початку 2022 року. 

Раніше повідомлялось, що за сім місяців 2024 року українські морські порти обробили 59,9 мільйона тонн вантажів.

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