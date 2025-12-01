Підприємствам на Миколаївщині відшкодували понад ₴600 млн ПДВ

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

За 11 місяців 2025 року 58 підприємствам Миколаївської області з державного бюджету відшкодували 604,7 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Загалом платники податків Миколаївської області задекларували до бюджетного відшкодування податку на додану вартість сумою на 637,3 мільйони гривень.

У службі нагадують, що право на отримання бюджетного відшкодування мають усі платники ПДВ — незалежно від терміну їхньої реєстрації — за умови наявності правомірно сформованого від’ємного значення між податковим зобов’язанням та податковим кредитом. Для цього підприємець має подати до контролюючого органу податкову декларацію та заяву про повернення бюджетного відшкодування. Заява обов’язково відображається в декларації.

