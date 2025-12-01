  • понеділок

Підприємствам на Миколаївщині відшкодували понад ₴600 млн ПДВ

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

За 11 місяців 2025 року 58 підприємствам Миколаївської області з державного бюджету відшкодували 604,7 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Загалом платники податків Миколаївської області задекларували до бюджетного відшкодування податку на додану вартість сумою на 637,3 мільйони гривень.

У службі нагадують, що право на отримання бюджетного відшкодування мають усі платники ПДВ — незалежно від терміну їхньої реєстрації — за умови наявності правомірно сформованого від’ємного значення між податковим зобов’язанням та податковим кредитом. Для цього підприємець має подати до контролюючого органу податкову декларацію та заяву про повернення бюджетного відшкодування. Заява обов’язково відображається в декларації.

Читайте також статтю «МикВісті»: Як у Миколаєві працює «єВідновлення» та чи покривають компенсації потреби людей.

Власники автівок на Миколаївщині сплатили майже ₴3 млн транспортного податку
На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати
На розвиток 5 індустріальних парків України виділили майже ₴260 млн
новини

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Анна Гакман
новини

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Ірина Олехнович
новини

Цьогоріч у Миколаєві встановили 18 сонячних електростанцій

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві презентували міжнародний природоохоронний проєкт BLISS із збереження осетрових

Ірина Олехнович
На розвиток 5 індустріальних парків України виділили майже ₴260 млн
На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати
Власники автівок на Миколаївщині сплатили майже ₴3 млн транспортного податку

У Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Суд заочно заарештував бізнесмена Міндіча у корупційний справі в енергетиці

3 години тому

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук

