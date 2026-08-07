 Після звернення мешканця у Миколаєві прибрали стихійне звалище

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Головна Новини Екологія 21:40, 07 серпня, 2026

Після звернення мешканця у Миколаєві прибрали стихійне звалище

У Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище після звернення мешканця. Фото: ДержекоінспекціяУ Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище після звернення мешканця. Фото: Держекоінспекція

У мікрорайоні Північний у Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище. Про нього інспекторам повідомив місцевий мешканець.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час перевірки навпроти житлового будинку по вулиці Архітектора Старова виявили сміття, зокрема побутові відходи, пластик, картон і суху рослинність.

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Інспекція звернулася до виконкому Миколаївської міської ради.

«Оскільки прибирання таких об'єктів у населених пунктах належить до повноважень місцевої влади, інспекція направила лист до Виконавчого комітету Миколаївської міської ради з вимогою вжити заходів», — йдеться в повідомленні.

Наразі сміття прибрали, а територію очистили.

У Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище після звернення мешканця. Фото: ДержекоінспекціяУ Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище після звернення мешканця. Фото: Держекоінспекція
У Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище після звернення мешканця. Фото: ДержекоінспекціяУ Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище після звернення мешканця. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що готовий до чергових змін правил конкурсу з визначення оператора сортування побутових відходів, якщо такі пропозиції матимуть депутати. Водночас міський голова наголосив, що місту необхідно нарешті визначити оператора і «довести цю справу до кінця».

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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