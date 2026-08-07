Після звернення мешканця у Миколаєві прибрали стихійне звалище
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У мікрорайоні Північний у Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище. Про нього інспекторам повідомив місцевий мешканець.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Під час перевірки навпроти житлового будинку по вулиці Архітектора Старова виявили сміття, зокрема побутові відходи, пластик, картон і суху рослинність.
Інспекція звернулася до виконкому Миколаївської міської ради.
«Оскільки прибирання таких об'єктів у населених пунктах належить до повноважень місцевої влади, інспекція направила лист до Виконавчого комітету Миколаївської міської ради з вимогою вжити заходів», — йдеться в повідомленні.
Наразі сміття прибрали, а територію очистили.
Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що готовий до чергових змін правил конкурсу з визначення оператора сортування побутових відходів, якщо такі пропозиції матимуть депутати. Водночас міський голова наголосив, що місту необхідно нарешті визначити оператора і «довести цю справу до кінця».
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