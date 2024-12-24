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50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, за умови вирішення питання з бронюванням, — міністр нацєдності

Олексій Чернишов з правого боку на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік. Архівне фото «МикВісті»Олексій Чернишов з правого боку на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік. Архівне фото «МикВісті»

Віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов впевнений, що половина чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, готові повернутися в Україну за умови, що буде вирішення питання з бронюванням.

Про це він заявив на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини. 

«50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде розв'язано питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так — як воно є», — сказав він.

Він зазначив, що демографічна ситуація в Україні є тривожною, населення країни скоротилось, і зараз складає близько 32 мільйонів. На його думку, війна є основним фактором цієї проблеми, але не єдиним. 

За словами Чернишова, чисельність людей, які виїхали за кордон, а також представників діаспори, може дорівнювати поточному рівню населення України.

 «Ми маємо системно заохочувати повертатися додому, а також підтримувати тих, хто залишається за кордоном, щоб вони відчували, що можуть повернутися додому», — додав міністр. 

Він анонсував, що в «Хабах єдності», які працюватимуть за кордоном, та будуть надавати послуг з працевлаштування в Україні, а також допомагати у питаннях мобілізації та оформленні військово-облікових документів.

Нагадаємо, що на початку грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова віце-премʼєр-міністра — міністром національної єдності України.

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