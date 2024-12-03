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Рада призначила Чернишова міністром національної єдності України

Олексій Чернишов на Конференції з відновлення України у Берліні, 11 червня 2024 рік, архівне фото «МикВісті»Олексій Чернишов на Конференції з відновлення України у Берліні, 11 червня 2024 рік, архівне фото «МикВісті»

Верховна Рада призначила Олексія Чернишова віце-премʼєр-міністра — міністром національної єдності України.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення підтримали 237 нардепів.

З листопада 2022 року Олексій Чернишов очолює «Нафтогаз». До того він був головою Київської обласної державної адміністрації у 2019-2020 роках та міністром розвитку громад та територій у 2020-2022 роках.

Зазначимо, що раніше цю інформацію оприлюднили журналісти Суспільне із посиланням на власні джерела, вказавши, що нове Міністерство єдності українців очолити може Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що Чернишов, який займає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України», у коментарі «МикВісті» обіцяв, що проконтролює питання щодо готовності Миколаївської ТЕЦ до опалувального сезону.

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