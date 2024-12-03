  • вівторок

    3 грудня, 2024

  • -0.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • -0.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нове Міністерство єдності українців може очолити голова «Нафтогазу» Чернишов

Керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов з правого боку на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВісті»Керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов з правого боку на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВісті»

В Україні планують створити нове Міністерство єдності українців очолити яке може колишній міністр розвитку громад та територій України, голова правління «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Як пише «Суспільне» посилаючись на власні джерела у фракції, за Олексія Чернишова мають проголосувати на цьому тижні.

Також він стане й віцепремʼєр міністром України, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«На Нафтогаз буде оголошений конкурс і наглядова буде обирати нового СЕО», — написав він.

Слід зазначити, що раніше Олексій Чернишов вже працював в уряді на посаді міністра розвитку громад та територій.

Крім того, постанова про призначення Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром — міністром національної єдності вже зареєстрована у Верховній Раді.

Постанова про призначення Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром — міністром національної єдності зареєстрована у Верховній Раді. Скріншот сайту ВРУПостанова про призначення Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром — міністром національної єдності зареєстрована у Верховній Раді. Скріншот сайту ВРУ

Нагадаємо, що Чернишов, який займає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України», у коментарі «МикВісті» обіцяв, що проконтролює питання щодо готовності Миколаївської ТЕЦ до опалувального сезону.

Останні новини про: Олексій Чернишов

Голова «Нафтогазу» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону
Сєнкевич доповів голові «Нафтогазу» про готовність до зими в Миколаєві: «Більшість труб замінимо до старту опалення»
Рада призначила Чернишова міністром національної єдності України
Реклама

Читайте також:

новини

У провідних університетах Миколаєва навчаються понад 14 тис. студентів: де і на яких спеціальностях, — інфографіка

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жителі Миролюбового на Миколаївщині просять відремонтувати дорогу до села: «Маршрутка від нас майже відмовилася»

Олена Козубовська
новини

«Доводиться стояти в черзі під дощем або на морозі», — мешканці села на Миколаївщині скаржаться на обслуговування «Укрпошти»

Володимир Коваль
новини

Депутати Південноукраїнську з другого разу проголосували за преміювання мера Онуфрієнка

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд на Миколаївщині дав 5 років умовно неповнолітньому, який готував диверсію на залізниці

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Олексій Чернишов

Рада призначила Чернишова міністром національної єдності України
Сєнкевич доповів голові «Нафтогазу» про готовність до зими в Миколаєві: «Більшість труб замінимо до старту опалення»
Голова «Нафтогазу» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону

Сєнкевич провів переговори з представниками Гаваїв: «Налагоджуємо відносини»

У Миколаєві одна з найнижчих податкових заборгованостей в Україні

2 години тому

Рада призначила Чернишова міністром національної єдності України

Головне сьогодні