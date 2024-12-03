Нове Міністерство єдності українців може очолити голова «Нафтогазу» Чернишов

Керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов з правого боку на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВісті»

В Україні планують створити нове Міністерство єдності українців очолити яке може колишній міністр розвитку громад та територій України, голова правління «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Як пише «Суспільне» посилаючись на власні джерела у фракції, за Олексія Чернишова мають проголосувати на цьому тижні.

Також він стане й віцепремʼєр міністром України, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«На Нафтогаз буде оголошений конкурс і наглядова буде обирати нового СЕО», — написав він.

Слід зазначити, що раніше Олексій Чернишов вже працював в уряді на посаді міністра розвитку громад та територій.

Крім того, постанова про призначення Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром — міністром національної єдності вже зареєстрована у Верховній Раді.

Постанова про призначення Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром — міністром національної єдності зареєстрована у Верховній Раді. Скріншот сайту ВРУ