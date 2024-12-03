Нове Міністерство єдності українців може очолити голова «Нафтогазу» Чернишов
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- Марія Хаміцевич
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13:12, 03 грудня, 2024
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В Україні планують створити нове Міністерство єдності українців очолити яке може колишній міністр розвитку громад та територій України, голова правління «Нафтогаз» Олексій Чернишов.
Як пише «Суспільне» посилаючись на власні джерела у фракції, за Олексія Чернишова мають проголосувати на цьому тижні.
Також він стане й віцепремʼєр міністром України, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
«На Нафтогаз буде оголошений конкурс і наглядова буде обирати нового СЕО», — написав він.
Слід зазначити, що раніше Олексій Чернишов вже працював в уряді на посаді міністра розвитку громад та територій.
Крім того, постанова про призначення Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром — міністром національної єдності вже зареєстрована у Верховній Раді.
Нагадаємо, що Чернишов, який займає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України», у коментарі «МикВісті» обіцяв, що проконтролює питання щодо готовності Миколаївської ТЕЦ до опалувального сезону.
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