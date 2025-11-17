Вищий антикорупційний суд сьогодні, 17 листопада, почав розгляд щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепремʼєр-міністру Олексію Чернишову, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це стало відомо з прямої трансляції, яку веде суд на YouTube-каналі.

Нагадаємо, що НАБУ і САП заявляли що фігуранти справи щодо корупції в Енергоатомі на записах прослуховування називають Чернишова Че Геварою. Крім того, під час судового засідання стало відомо, що псевдонім «Професор» належав дружині Олексія Чернишова Світлані, через яку передавались кошти у медичному закладі, який належить Олександру Цукерману.

Прокурор просив для підозрюваного альтернативний запобіжний захід у розмірі застави 55 мільйонів гривень — ця сума, як вказує слідство, дорівнює незаконному збагаченню Чернишова.

Захист Чернишова на суді заперечив, що «Че Гевара» з плівок НАБУ сам ексвіцепремʼєр-міністр. Фото: МикВісті

Сам Олексій Чернишов звинувачення заперечує. Його адвокати в свою чергу заявили, що «Че Гевара», який фігурує на записах, це не Чернишов, і з фігурантами спілкувався не він.

— У звичайному житті важко уявити, що людина каже одне прізвище, а потім через 10 секунд по-іншому. Або Че Гевара потійсно був, або Чернишов. Доказами це не підтверджується, навпаки це вказує, що існує якийсь проєкт ЧеГевара, тому це дуже важливо в контексті сприйняття, це ж в першу чергу суспільний резонанс має справа, — прокоментував один з адвокатів.

Захист експосадовця запропонував суду відкласти розгляд справ, щоб дослідити телефон підзахисного. Але суддя лишив клопотання без розгляду. Засідання у справі продовжать завтра о 16:00.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.