За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази

Миколаїв, Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській області у 2024 році смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази. В

Про це свідчить інформація про результати роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану у 2024 році.

Всього на Миколаївщині було зареєстровано 16 340 випадків смерті при 4 651 народженні.

Загалом минулого року смертність в Україні перевищила народжуваність у 2,8 рази: народилося 176 679 людей, померло — 495 090.

Найгірша демографічна ситуація спостерігається в Херсонській і Донецькій областях — там смертність перевищує народжуваність у 11 та 8,5 рази відповідно.

Також на Миколаївщині було укладено 4 763 шлюби, з яких 970 розірвано. Крім того, 41 людина змінила ім’я, а 283 особи поновили свої актові записи. Всього за рік було анульовано три актові записи.