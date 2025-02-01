За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази
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- Аліна Квітко
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10:40, 01 лютого, 2025
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У Миколаївській області у 2024 році смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази. В
Про це свідчить інформація про результати роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану у 2024 році.
Всього на Миколаївщині було зареєстровано 16 340 випадків смерті при 4 651 народженні.
Загалом минулого року смертність в Україні перевищила народжуваність у 2,8 рази: народилося 176 679 людей, померло — 495 090.
Найгірша демографічна ситуація спостерігається в Херсонській і Донецькій областях — там смертність перевищує народжуваність у 11 та 8,5 рази відповідно.
Також на Миколаївщині було укладено 4 763 шлюби, з яких 970 розірвано. Крім того, 41 людина змінила ім’я, а 283 особи поновили свої актові записи. Всього за рік було анульовано три актові записи.
Раніше також повідомлялось, що населення Миколаєва станом на кінець 2024 року збільшилося на 63 тисячі людей порівняно з минулим роком.
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